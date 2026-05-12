Denuncian la muerte de 7 gatos tras jornada de esterilización en Puerto Berrío, Antioquia

Polémicas que involucran animales en Antioquia no solo se han generado en el municipio de Rionegro, pues en el Magdalena Medio hay preocupación y rechazo luego de una jornada de esterilización que terminó en tragedia.

Así lo denunció en las últimas horas el alcalde del municipio de Puerto Berrío, Robinson Baena, localidad donde se registró esta actividad para mascotas por parte del Politécnico del Nordeste, una institución de educación superior de la región.

Tras los procedimientos aplicados a varios gatos, al menos siete de ellos murieron y otros tres tuvieron graves complicaciones por lo que tuvieron que ser intervenidos de urgencia. Aunque aún las causas de lo ocurrido son materia de investigación, para el mandatario local no se trató de un hecho casual.

"El protocolo médico no fue observado, y por eso las muertes masivas. Una cosa que de operar cuatro gatos o de operar cuatro perros muera uno, listo. Hay un riesgo, en eso estamos de acuerdo. Pero que la mayoría o que el número sea más elevado de uno, algo sucedió", sostuvo.



Baena denunció posibles malas prácticas a la hora de intervenir a los animales como la presencia de baños en el quirófano, la falta de elementos de protección para quienes llevaron a cabo los procedimientos, pero sobre todo que estos fueron ejecutados por parte de estudiantes del programa de Auxiliar de Clínica Veterinaria.

"Los gaticos y perritos son seres sintientes que merecen respeto y su integridad, y quien va a ir a intervenir quirúrgicamente tiene que ser un veterinario, no un auxiliar. Veterinaria, de hecho, ni eran auxiliares, eran estudiantes de auxiliar de veterinarias".

Mientras el mandatario pidió investigar lo ocurrido para conocer las causas de la muerte de estos animales, la institución de educación encargada de la jornada se pronunció a través de un comunicado.

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En su mensaje el Politécnico del Nordeste no se refirió de manera puntual a lo ocurrido durante la jornada, sino que desestimó las declaraciones del alcalde de Puerto Berrío.

Afirmaron que como institución de carácter privado, las competencias sobre de inspección y vigilancia sobre sus acciones las tienen las autoridades de educación departamentales y que sus procesos formativos, debidamente aprobados, se desarrollan de manera responsable y con calidad.

“Asimismo, solicitamos respetuosamente que la institución, sus estudiantes, docentes y directivos no sean vinculados a controversias o diferencias políticas ajenas a nuestra misión académica. De igual manera, hacemos un llamado a las instituciones de formación para el trabajo a expresarse con responsabilidad, respeto institucional y apego a la verdad”, se lee en la carta del Politécnico.