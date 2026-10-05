Denuncian robo cibernético por más de $650 millones en Tecnológico de Artes de Envigado

Hay alerta en el municipio de Envigado tras un tercer caso de presuntos delitos cibernéticos que, en menos de tres años, vuelven a afectar las finanzas del Tecnológico de Artes Débora Arango en el municipio de Envigado.

La más reciente situación ocurrida a mediados de septiembre fue denunciada ante el Concejo Municipal por parte del rector Juan Carlos Mejía quien aseguró que el monto total de recursos que están comprometidos ascienden a más de 657 millones de pesos.

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Según el relato del directivo, las irregularidades fueron detectadas al momento de pagar la nómina durante la primera quincena en donde se identificó un desfalco de 45 millones de pesos en diez transacciones. La situación habría ocurrido tras el cambio, hasta ahora por establecer, de las cédulas y cuentas a las que se debían pagar los recursos que habrían llegado a cuentas en Bosconia y Valledupar, en Cesar.

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Mejía explicó que, tras conocer la situación, activó todos los protocolos de seguridad al interior de la institución y de acuerdo al informe del personal de informática de la institución no se registró una vulneración en los sistemas. Sin embargo, sí atribuye el posible incidente a fallas de las plataformas de las entidades financieras.

"Yo le hago al banco la reclamación que me debe de responder, porque están en el portal bancario. Aquí tengo los derechos de petición del banco BBVA y Banco de Bogotá, donde estoy viendo, usted me tiene que reconocer, porque yo no tengo dominio en el portal. Ustedes son los que me tienen que responder. Cuando yo le pongo la plata en el portal, usted se hace responsable del dinero", declaró el rector.

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Con auditorías activas, el rector manifestó que se identificaron otras dos transacciones no autorizadas por 281 y 330 millones de pesos que tampoco fueron aprobadas, por lo que ya radicó la denuncia ante la Fiscalía y puntualizó que solo a este organismo es quien entregará los computadores que contienen la información para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

"Esas auditorías forenses son muy peligrosas. Ellos van a sacar la información. ¿Quién contrata la auditoría forense? El banco. Ellos sacan la información. Para ellos no involucrarse posteriormente dirán que eso fue problema del tecnológico. Yo le digo, al único que le entrego los computadores es a la Fiscalía, a nadie más".

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A raíz de lo ocurrido y a la espera de la respuesta por parte de los bancos, Mejía advirtió que al interior de la institución ya se tomaron medidas para evitar eventos similares como el establecimiento de un IP propia para este tipo de labores, además de las separación de las comunicaciones de bancos con otros correos internos del plantel.