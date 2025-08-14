Coosalud es la primera EPS intervenida que inicia auditoría forense

La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que la EPS Coosalud ha iniciado una auditoría forense internacional, convirtiéndose en la primera EPS con medida de intervención que pone en marcha este tipo de revisión.

Según el superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, esta acción hace parte de las disposiciones establecidas por la Presidencia de la República y la Supersalud para todas las EPS intervenidas, con el propósito de asegurar la transparencia y la correcta utilización de los recursos del sistema de salud.

De acuerdo con la información entregada por Coosalud, la auditoría fue contratada con una alianza compuesta por una firma colombiana y una firma internacional, ambas con experiencia en auditorías forenses.

Este proceso busca examinar la veracidad de los reportes entregados por la entidad, así como sus sistemas de información y mecanismos de control.

Cabe recordar que en 2024 surgieron reportes en medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en Coosalud. En septiembre de ese mismo año, la Supersalud llevó a cabo una auditoría cuyos hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía General en octubre. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2024, la Superintendencia ordenó la intervención forzosa administrativa de Coosalud, tras identificar deficiencias en aspectos administrativos, financieros, asistenciales y jurídicos que habrían afectado la prestación del servicio.

La actual interventora de Coosalud, Gloria Libia Polanía Aguillón, señaló que la auditoría se desarrollará con independencia, rigurosidad técnica y objetividad. Entre sus objetivos se encuentra el análisis detallado de la consistencia de la información reportada por la EPS, la evaluación de los controles internos y la identificación de riesgos asociados, así como posibles irregularidades o fraudes.