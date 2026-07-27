Desalojan y demuelen cuatro predios ocupados ilegalmente en Bello, Antioquia

La Alcaldía de Bello lideró un operativo interinstitucional con más de 10 entidades para llevar a cabo el desalojo y la demolición de cuatro inmuebles construidos de manera ilegal en el sector El Caramelo, en Niquia, tras la ocupación indebida de un predio público destinado a zona verde.

La intervención se originó tras reiteradas denuncias de la comunidad sobre la apropiación del espacio y las amenazas de grupos delincuenciales en la zona.

Durante la ejecución del operativo, ocurrió un enfrentamiento con miembros de la Policía, lo que condujo a la detención de uno de los habitantes.

Las autoridades explicaron que, desde el pasado mes de enero, los ocupantes habían sido debidamente notificados y advertidos para detener las obras; sin embargo, ignoraron los protocolos y continuaron con las edificaciones.



“Y es por eso que invitamos a la ciudadanía que no se deje engañar, a que, por favor, no compre en lugares que son suelos privados o del municipio, que verifiquen antes de hacer las inversiones de su vida en estos territorios para que no pasen estas situaciones”, afirmó Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.

Previamente, la administración municipal realizó la caracterización de los habitantes, la incautación de materiales de construcción y la socialización de la oferta institucional, recordando que se trataba de un bien público protegido.