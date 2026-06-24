Hallazgo de nueva cepa en marihuana tras incautación alerta a autoridades del Valle de Aburrá

Hay alerta en Antioquia porque, en medio de la incautación de 1.700 kilos de marihuana en Copacabana, descubrieron que esta droga se caracteriza por tener componentes que elevarían el deseo sexual en las mujeres.

La creatividad para los delincuentes no tiene límites, ahora las autoridades en el Valle de Aburrá, se encuentran preocupadas y lanzando una ofensiva contra lo que se conoce en el mercado negro como la marihuana rosa, su demanda se concentra en las mujeres ya que por sus características eleva al máximo la libido femenina. Llama la atención de esta nueva cepa es que genera una mayor adicción a la marihuana tradicional.

El último operativo se adelantó en zona rural de Copacabana contra esta droga proveniente del Cauca y donde el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, explicó que este nuevo narcótico es vendido con stickers y otras características particulares en sitios públicos y algunos establecimientos comerciales.

“Y en esta ocasión fue no solamente incautada la droga, dos toneladas de marihuana, sino que fue incautada la tractomula donde venía escondida la droga. Adicionalmente otros dos vehículos que iban a ser utilizados para la distribución local de esa droga, una moto, 12 millones de pesos que se le cogió a estos bandidos en efectivo”, aseguró.



De acuerdo con la Policía Metropolitana de Medellín y su área metropolitana, esta marihuana rosa estaba lista para su distribución en los barrios Santa Fe y Trinidad, en Barrio Antioquia, en la comuna 15 o el sector de Guayabal y diversos sectores de la comuna 14 en El Poblado.

Además, también se estaba planeando llevarla a otras comunas y corregimientos de la capital antioqueña, para ser comercializadas, incluso, en los alrededores de los entornos educativos de Medellín.