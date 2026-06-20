Desmantelan viviendas fachadas para depósito de armas y droga de La Terraza en Medellín

Un nuevo golpe contra las estructuras delincuenciales que operan en Medellín permitió a las autoridades desmantelar un inmueble que, según las investigaciones, funcionaba en el nororiente de la ciudad como una pieza clave dentro de las operaciones ilegales del grupo delincuencial La Terraza.

Tras varios meses de seguimiento e inteligencia, las autoridades lograron intervenir dos viviendas en el barrio Manrique El Pomar, las cuales bajo esta fachada estaban destinadas para almacenamiento de armas y el tráfico local de estupefacientes.

Durante los allanamientos fueron encontradas ocho armas de fuego, entre ellas pistolas y revólveres de distintos calibres, además de abundante munición. De acuerdo con las pesquisas, algunas de estas armas habrían sido utilizadas en hechos violentos asociados a homicidios selectivos y disputas entre organizaciones criminales. El secretario de Seguridad del distrito, Manuel Villa, precisó que el lugar funcionaba como un punto de alquiler de estos elementos.

"Entonces, alguien iba a cometer un homicidio, alguien iba a cometer un atraco, se montaba en su moto, iba allí, prestaba o alquilaba el arma de fuego, se la entregaban, iba, salía, cometía el delito, y luego devolvía el arma", aseguró el funcionario.



El operativo también permitió descubrir un laboratorio clandestino para el procesamiento y dosificación de sustancias ilícitas. En el lugar fueron hallados químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, así como más de 1.400 pastillas de diferentes características, decenas de dosis de tusi y papeletas de base de coca preparadas para su comercialización.

Las autoridades encontraron además registros contables que serán analizados para establecer la magnitud de los ingresos derivados de estas actividades ilegales.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que avanzará en el proceso de judicialización mientras continúan las investigaciones para determinar posibles vínculos con otros hechos criminales registrados en el Valle de Aburrá.