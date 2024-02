Desmienten audio del subdirector del Hospital La María pidiendo no atender usuarios de Savia Salud

Luego de que en redes sociales se conociera un audio del subgerente científico del Hospital La María afirmando que no iban a atender más a las personas vinculadas a Savia Salud, ambas entidades desmintieron la información asegurando que la atención estaba normalizada.

"Ustedes últimamente meten las patas de lo lindo y en esto no nos podemos equivocar. Acabé de salir de una reunión con Savia Salud y nos fue extremadamente mal, entonces no vamos a decir, queda terminantemente prohibido el que lo diga se va, no vamos a decir que es porque cerramos servicio para Savia Salud, vamos a decir que no hay camas", se escuchaba decir a Santiago Arboleda en medio de una reunión interna.

Blu Radio habló con Héctor Jaime Garro, gerente de la empresa social del Estado Hospital La María, quien explicó que la reunión se dio con la oficina que se encarga de aceptar la remisión de pacientes desde las distintas entidades del departamento

Sobre las aseveraciones de la no atención para pacientes de Savia Salud, el gerente explicó que había una sobre ocupación del servicio de urgencias y del servicio de hospitalización, por lo que se había hablado de no aceptar más pacientes en el hospital porque no habían camas para atenderlos.

Blu Radio también consultó con Savia Salud y entregó la misma información que el Hospital La María, que de 219 pacientes el 83.5 %, equivalente a 183 pacientes, corresponden a pacientes de Savia Salud.

El gerente Garro afirmó que desautorizaba totalmente las palabras de Arboleda y que obviamente deberá dar las explicaciones respectivas para el por qué se expresó en esos términos.

"Tenemos un contrato vigente y lo estamos llevando a cabo, ellos están con sus pagos programados y el hospital está atendiendo a las personas. No hay una situación crítica que amerite tomar la decisión de no prestar servicios a los usuarios de Savia Salud", explicó Garro.

La conclusión que arrojan ambas entidades es que si no hay camas libres, no se puede aceptar la remisión.