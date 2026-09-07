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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Destruyen dos laboratorios del Clan del Golfo en zona rural de Valdivia, Antioquia

Destruyen dos laboratorios del Clan del Golfo en zona rural de Valdivia, Antioquia

Las infraestructuras eran utilizadas por una subestructura del grupo criminal para el procesamiento de pasta base de coca, generando rentas ilícitas por $80 millones.

Laboratorio destruido en Valdivia.
Laboratorio destruido en Valdivia.
Foto: Ejército Nacional.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

En zona rural del municipio de Valdivia, las autoridades destruyeron dos laboratorios de una subestructura del Clan del Golfo dedicados al procesamiento de pasta base de coca, una infraestructura ilegal que dejaba ganancias estimadas en 80 millones de pesos.

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La Fuerza Pública mantiene su ofensiva contra el narcotráfico en el Norte de Antioquia. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional destruyeron dos laboratorios artesanales dedicados al procesamiento de pasta base de coca, pertenecientes al Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Valdivia.

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La operación se desarrolló en la vereda El Zapatillo, donde el Grupo Liviano de Caballería N.º 9 ubicó y neutralizó las estructuras ilegales.

En el sitio incautaron más de 1.000 galones de insumos líquidos, 275 kilogramos de insumos sólidos y 140 kilos de hoja de coca picada, además de herramientas como motobombas y fumigadoras.

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Según las investigaciones, estos complejos cocaleros estaban bajo el control de la subestructura Julio César Vargas. Con esta acción, las tropas evitaron la producción de 25 kilos de droga y propinaron un golpe de 80 millones de pesos a las finanzas de la organización criminal.

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