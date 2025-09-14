Ejército incautó maquinaria usada para extraer 7.500 gramos de oro al mes en Anzá, Antioquia

El Ejército Nacional incautó maquinaria con la que ilegales extraían más de 7.500 gramos de oro al mes en Anzá, Antioquia.

El material que quedó en poder de las autoridades está valorado en más de 160.000 millones de pesos.

En un operativo realizado por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y en coordinación con la Policía Nacional se hizo la intervención de dos unidades de producción minera instaladas sobre el río Cauca en jurisdicción del municipio de Anzá. Aunque no se ha determinado qué grupo delincuencial era el dueño de la maquinaria, destacaron la afectación a la extracción ilícita de minerales.

El Gobierno nacional propone que las compras de oro pasen de una tarifa de retención del 1% al 2,5%. Foto: AFP.

Durante el procedimiento ejecutado en la vereda Higuina se logró la localización e incautación de dos dragas tipo buzo, un bote tipo canoa, cuatro motores industriales, cuatro motobombas, 15 galones de combustible, 30 metros de manguera, 300 mililitros de mercurio, dos motores de polea, una pimpina de gasolina y otros materiales para la extracción de oro.

La información entregada por la Fuerza Pública indica que con todo el material se podía extraer 7.500 gramos de oro que eran vendidos para financiar el actuar criminal no solo del grupo afectado, sino de otras organizaciones que en Antioquia se disputan por las rentas ilícitas de la minería ilegal.

Asimismo, el Ejército Nacional explicó que la maquinaria tenía un valor aproximado de 165.000 millones de pesos, por lo que la acción militar afectó gravemente la economía ilegal de las estructuras al margen de la ley en el Occidente antioqueño.

Publicidad

Por último, aseguran desde la Cuarta Brigada que van a continuar desarrollando este tipo de operaciones en esta subregión del departamento que se ha convertido en una zona de importancia ecológica para Antioquia.