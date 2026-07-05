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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército Nacional halló depósito con material de guerra y explosivos en el municipio de Remedios

Ejército Nacional halló depósito con material de guerra y explosivos en el municipio de Remedios

El arsenal de guerra encontrado pertenecería de las disidencias de las Farc en el Nordeste de Antioquia.

Grupos armados ilegales
Grupos armados ilegales
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

En la vereda Juan Bran, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, el Ejército Nacional halló un depósito ilegal con material de guerra, comunicaciones y explosivos que pertenecería al Frente 4 de las disidencias de las Farc,

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El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 20, con apoyo de la Policía Nacional, en el marco de las operaciones militares que se mantienen en esta subregión.

El Ejército señaló que el hallazgo representa un golpe a la capacidad armada y logística de esa estructura ilegal, que mantiene presencia en el Nordeste antioqueño y es señalada de afectar la seguridad de la población mediante acciones violentas e intimidatorias.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron incautados un arma larga tipo escopeta, 15 proveedores, más de 470 cartuchos de diferentes calibres, dos radios de comunicación, 100 metros de cordón detonante y 19 recipientes de PVC.

Cabe recordar que en este municipio se han registrado combates con el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc hace una semana, dejando a más de 350 personas desplazadas de la vereda Río Bagre.

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