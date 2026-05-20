El 14 % de las viviendas que se venden en Medellín se venden a extranjeros: Camacol

Antioquia vendió en el último año el 14% de viviendas nuevas a extranjeros o a colombianos que viven en el exterior. Desde Camacol aseguraron que se debe aprovechar las remesas para internacionalizar la vivienda.

Medellín sigue siendo epicentro de inversión inmobiliaria internacional, pues según se dio a conocer durante la instalación del Congreso Camacol Verde 2026, el 14 % de las viviendas nuevas comercializadas en la capital antioqueña fueron adquiridas por colombianos residentes en el exterior o por extranjeros no residentes en el país.

El dato fue presentado por el presidente del gremio, Guillermo Herrera, quien aseguró que el mercado inmobiliario colombiano sigue mostrando oportunidades de internacionalización. De acuerdo con el dirigente, un porcentaje importante de las viviendas vendidas en el país durante el último año fueron compradas por personas que viven fuera de Colombia. En ciudades como Cartagena y Santa Marta esa participación alcanza el 20 %, mientras que en el Eje Cafetero llega al 25 %.

Si bien las cifras de nuevo podrían abrir el debate de si la inversión de extranjeros está o no impulsando la gentrificación en la ciudad, durante el evento, el gremio planteó además la necesidad de recuperar los incentivos de las cuentas AFC para promover el ahorro destinado a la compra de vivienda y propuso impulsar modelos como la vivienda en arrendamiento especializado, que ya funcionan en países como Chile y México.



“Buscamos activar otros esquemas de negocio y también aprovechar la oportunidad que se genera con el ingreso de remesas al país para promover la internacionalización de vivienda. En Colombia, alrededor del 10% de las viviendas que se vendieron en el último año se vendieron a gente que no vive en Colombia, a colombianos que viven en el exterior o extranjeros no residentes en el país”, contó.

Pese a estos avances, Camacol advirtió sobre señales de desaceleración en el sector. Aunque 2025 cerró con un crecimiento del 12 % en la comercialización de vivienda, entre enero y abril de 2026 las ventas registraron una caída del 5,9 %, afectadas por el aumento en los costos de construcción y la incertidumbre regulatoria.

Herrera también destacó los avances del sector en materia ambiental, teniendo en cuenta que durante 2025 uno de cada dos hogares entregados por el sector contó con certificación de sostenibilidad, una meta que el gremio había proyectado alcanzar en 2030, pero que se cumplió cinco años antes de lo previsto.