Subsidios de vivienda en Bogotá: así pueden acceder a los programas

La secretaria de Hábitat de Bogotá, Vanessa Velasco, explicó en Casa Blu los programas de subsidios de vivienda disponibles en la ciudad y cómo pueden acceder los ciudadanos a estas ayudas.

Según la funcionaria, el Distrito puso en marcha el plan “Mi Casa en Bogotá”, con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda a través de diferentes modalidades. "Nosotros creamos con el alcalde Galán este plan de vivienda que lo que hace es atender a las familias para que tengan una opción real de adquirir, mejorar o arrendar su vivienda", afirmó.

Velasco indicó que uno de los programas disponibles es “Ahorro para mi casa”, que busca apoyar a las familias en el pago del arriendo mientras ahorran para adquirir vivienda. "El programa durante un año le da a los bogotanos la posibilidad de acompañarlos en el arrendamiento de su vivienda con el compromiso de que ellos puedan ahorrar. ¿Cuánto damos? Hasta 1 millón de pesos mensual por 12 meses", explicó.

Para acceder a estos subsidios, las familias deben cumplir algunos requisitos, como tener ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, no contar con vivienda propia y no haber sido beneficiarios previos de subsidios del Distrito. Además, las convocatorias se realizan en fechas específicas.



"Sobre todo esto lo trabajamos con convocatorias. Esta en especial va a estar abierta solamente 19 al 20 de mayo. Así que muy atentos porque tenemos 100 cupos para este año", señaló.

La secretaria también destacó que existen otros programas como “Reduce tu cuota”, “Reactiva tu compra” y “Mejora tu casa”, diseñados según las necesidades de cada hogar. “Entendimos que las familias tienen necesidades diferentes y por eso creamos varias opciones”, indicó.

Frente a las personas con trabajos informales, Velasco aseguró que también pueden acceder a algunas alternativas. "Nosotros estamos abiertos a trabajar con las entidades financieras que trabajan en el mercado formal de crédito y muchas de ellas reciben también, por supuesto, la apuesta a empleados formales e informales.", dijo.

Publicidad

Finalmente, advirtió sobre posibles fraudes en el proceso de acceso a estos beneficios. “No trabajamos con tramitadores ni con ningún tipo de costo por el subsidio. Esto es completamente gratuito”, enfatizó.

La funcionaria invitó a los ciudadanos a consultar toda la información en los canales oficiales del Distrito y participar en las convocatorias y ferias de vivienda programadas durante el año.

Escuche la entrevista completa aquí: