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Declaran calamidad pública en barrio Kennedy de Bucaramanga por colapso de viviendas

Las autoridades adelantan inspecciones técnicas para establecer el origen de las fallas en el terreno y definir las intervenciones necesarias.

En riesgo familias del barrio Kennedy en Bucaramanga
Imagen de la comunidad. En riesgo familias del barrio Kennedy en Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 13 de may, 2026

La Alcaldía de Bucaramanga declaró la calamidad pública en el barrio Kennedy ante el riesgo inminente de colapso de varias viviendas afectadas por problemas estructurales y movimientos del terreno, situación que obligará a la evacuación de varias familias del sector.

La decisión fue tomada luego de los informes técnicos realizados por la Oficina de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Infraestructura y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en los que se advierte sobre el grave deterioro de algunas edificaciones y el peligro para sus habitantes.

Didier Rodríguez, funcionario de Gestión del Riesgo, confirmó que la zona se encuentra en emergencia y que las familias afectadas deberán abandonar sus viviendas mientras se adelantan estudios y obras de mitigación.

“Estamos en emergencia y las familias damnificadas deben desalojar los predios. Van a recibir subsidio de arriendo”, señaló el funcionario.

Según explicó Rodríguez, la declaratoria busca atender de manera inmediata a 13 familias cuyas viviendas presentan afectaciones estructurales que podrían derivar en un colapso.

“Esta declaratoria tiene como propósito poder brindar un apoyo a las 13 familias que tienen afectaciones en las estructuras de su vivienda, puntualmente con la entrega de unos subsidios transitorios de arriendo para que estas personas puedan evacuar y puedan encontrar otro lugar donde puedan habitar mientras se adelantan los estudios para determinar las causas y cuáles son las obras de mitigación que se requieren”, indicó.

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Las autoridades adelantan inspecciones técnicas para establecer el origen de las fallas en el terreno y definir las intervenciones necesarias para estabilizar la zona y evitar una tragedia.

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La emergencia vuelve a poner sobre la mesa la problemática de varios sectores de Bucaramanga construidos en áreas de alta vulnerabilidad geológica, especialmente durante temporadas de lluvias, cuando aumentan los riesgos de deslizamientos y afectaciones estructurales en viviendas ubicadas sobre laderas y terrenos inestables.

Mientras avanzan los estudios, la Alcaldía reiteró el llamado a los habitantes del sector a acatar las recomendaciones de evacuación y priorizar la protección de la vida ante cualquier eventualidad.

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