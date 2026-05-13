Declaran calamidad pública en barrio Kennedy de Bucaramanga por colapso de viviendas

La Alcaldía de Bucaramanga declaró la calamidad pública en el barrio Kennedy ante el riesgo inminente de colapso de varias viviendas afectadas por problemas estructurales y movimientos del terreno, situación que obligará a la evacuación de varias familias del sector.

La decisión fue tomada luego de los informes técnicos realizados por la Oficina de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Infraestructura y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en los que se advierte sobre el grave deterioro de algunas edificaciones y el peligro para sus habitantes.

Didier Rodríguez, funcionario de Gestión del Riesgo, confirmó que la zona se encuentra en emergencia y que las familias afectadas deberán abandonar sus viviendas mientras se adelantan estudios y obras de mitigación.

“Estamos en emergencia y las familias damnificadas deben desalojar los predios. Van a recibir subsidio de arriendo”, señaló el funcionario.



#Atención Declaran calamidad pública en el barrio Kennedy de Bucaramanga por colapso de viviendas. "Estamos en emergencia y las familias damnificadas deben desalojar los predios. Van a recibir subsidio de arriendo", dijo Didier Rodríguez de Gestión de Riesgo #MañanasBlu pic.twitter.com/2A55Y9RQnM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 13, 2026

Según explicó Rodríguez, la declaratoria busca atender de manera inmediata a 13 familias cuyas viviendas presentan afectaciones estructurales que podrían derivar en un colapso.

“Esta declaratoria tiene como propósito poder brindar un apoyo a las 13 familias que tienen afectaciones en las estructuras de su vivienda, puntualmente con la entrega de unos subsidios transitorios de arriendo para que estas personas puedan evacuar y puedan encontrar otro lugar donde puedan habitar mientras se adelantan los estudios para determinar las causas y cuáles son las obras de mitigación que se requieren”, indicó.

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Las autoridades adelantan inspecciones técnicas para establecer el origen de las fallas en el terreno y definir las intervenciones necesarias para estabilizar la zona y evitar una tragedia.

La emergencia vuelve a poner sobre la mesa la problemática de varios sectores de Bucaramanga construidos en áreas de alta vulnerabilidad geológica, especialmente durante temporadas de lluvias, cuando aumentan los riesgos de deslizamientos y afectaciones estructurales en viviendas ubicadas sobre laderas y terrenos inestables.

Mientras avanzan los estudios, la Alcaldía reiteró el llamado a los habitantes del sector a acatar las recomendaciones de evacuación y priorizar la protección de la vida ante cualquier eventualidad.