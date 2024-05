El Consejo de Santa Fe de Antioquia debe dar explicaciones: Felipe Leal por costoso curso en Cancún

Sigue la indignación y controversia por un costoso viaje a Cancún de ungrupo de concejales del municipio de Santa Fe de Antioquia por cuenta de un curso de capacitación. Dicho viaje tuvo un valor de $68.500.000 millones, una cifra considerable si se considera el presupuesto anual del consejo municipal, que es de alrededor de 150 millones de pesos.

Felipe Leal, concejal de Santa Fe de Antioquia y quien no asistió a la capacitación, habló de lo sucedido.

"Yo tengo una lealtad con 3.000 personas- Hay temas que son de ética y moral y yo decidí no asistir a esa capacitación al exterior. Bienvenidas en el país a las capacitaciones, inclusive, nosotros votamos positivamente por lascapacitaciones, pero ya el tema de viajar al exterior ya le corresponde al presidente del consejo dar explicaciones. Respeto mucho la decisión de los demás compañeros que asistieron, pero yo amé mi responsabilidad y lealtad con la comunidad", explico el concejal.

Asimismo, se conoció que el alcalde del municipio, junto a su esposa, también viajaron a Cancún, así lo confirman varias fotos en redes sociales que no muestran que estuvieran en un salón de capacitación.



"Las fotos que ha mostrado la gente no son precisamente en el salón de capacitación. Muestran un viaje en Cancún, en playa, me imagino. Lo que pasa es que, si era una capacitación de corporales, no sé cómo terminó coincidencialmente el alcalde con su esposa", aseveró.

Sobre el viaje

El contrato fue firmado el 29 de febrero de 2024 por un valor de $68.500.00 y fue pagado con recursos propios, según el reporte entregado por el SECOP. Además, dicho convenio se hizo con la Federación Colombiana de Autoridades, funcionarios y servidores públicos.

Otra información relevante que se entregó es que el Concejo tuvo que pagar al contratista el 50 % para la compra de tiquetes aéreos y reservar del hotel, mientras que el 50 % restante se realizó una vez se hizo la prestación del servicio.

Según se específica en el contrato, los concejales se hospedaron en el Hotel Royal Cancún y entre los gastos incluía los traslados, tiquete ida y vuelta, conferencias, diplomas, ayudas audiovisuales, un capacitador y habitaciones con cama doble

