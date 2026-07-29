El saber indígena y la moda sostenible, la alianza que transforma a Colombiamoda 2026

La sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica se consolidan como los ejes centrales de esta edición de Colombiamoda, donde diversos emprendimientos presentan modelos de negocio basados en la economía circular, el uso de materiales reciclados y el trabajo colaborativo con comunidades artesanales.

En el ámbito de la moda circular, la plataforma CloserUp cumple cuatro años de operación enfocada en dar segundas oportunidades a prendas de particulares y a excedentes de marcas. Su fundadora, Daniela Barrios, indicó que la empresa alcanzó su punto de equilibrio hace dos años y ha transitado de un modelo de negocio directo al consumidor hacia alianzas corporativas con retailers y empresas, ampliando su impacto operativo.

"Nosotros empezamos con un modelo B2C directamente al consumidor y con el tiempo nos dimos cuenta que la mejor manera de crecer era también tener aliados y meternos por el lado corporativo", manifestó Daniela.

Por su parte, la marca Plissed, creada por la diseñadora Paloma Ruiz, enfoca su propuesta en la sostenibilidad mediante el uso de eco-seda elaborada a partir del reciclaje de botellas PET. Las colecciones se desarrollan bajo conceptos de versatilidad, atemporalidad y diseño sin tallas, integrando elementos gráficos y culturales en su producción desde Bogotá.



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"Tenemos un concepto que es la ecoseda y este asunto de la sostenibilidad relacionada con la ecoseda es asombroso porque por cada 12 metros de tela se reutilizan 12 botellas de plástico PET. Así que imaginen, los desechos plásticos ahora pueden transformarse en tejidos sostenibles", expresó Estefanía Meira, speaker de la marca.

Asimismo, el emprendimiento Ágata María incorpora un enfoque de sostenibilidad basado en el uso de materiales de bajo impacto ambiental y en procesos desarrollados junto a comunidades indígenas del departamento de Nariño, Pasto. La marca integra la creación de indumentaria con la narrativa ancestral de las artesanas, permitiendo que cada pieza refleje las tradiciones de sus comunidades de origen.

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"Empezó la idea de la sostenibilidad a partir de los materiales. Siempre he prestado mucha atención a los detalles y a los materiales de las prendas, y me di cuenta de que eso solo se puede conseguir cuando se hace con esmero y de forma individual. Así comenzamos a descubrir materiales como la fibra de cáñamo, algodón recuperado, etc", afirmó María Camila Pascuas, diseñadora y fundadora de la marca.

Estas iniciativas evidencian la diversificación del sector textil nacional hacia modelos productivos que articulan la gestión ambiental, la responsabilidad social y la sostenibilidad financiera.