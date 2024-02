Empresa abandonó la construcción de una antena en un corregimiento de Ituango, Antioquia

Una empresa abandonó la construcción de una antena en La Granja, corregimiento de Ituango, Antioquia, a donde a finales del 2022 habían llegado unos contratistas para instalar el artefacto que le brindaría conexión a más de 2.000 personas de las diferentes veredas del municipio.

Álex, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, afirmó que estas personas trabajaron hasta marzo de 2023 y dejaron abandonado todo lo que habían empezado, las cajas llenas de materiales tiradas por el suelo y la estructura que habían empezado a armar arrinconada en un costado de la vía rural.

“En toda la vía acá en la parte arriba del corregimiento no se han llevado esos equipos que hay ahí con unos paneles, eso lleva tiempo ahí tirado y no he podido dar con el nombre de la empresa constructora", señaló.

El presidente señala que si bien la que iba a prestar el servicio sería la empresa Tigo Une, no quedaron con el nombre ni el contacto de la empresa encargada de construir la infraestructura cuyos funcionarios dejaron tirada.

Desde la Junta de Acción Comunal pusieron el caso en conocimiento del alcalde del municipio quien les dijo que investigaría el caso con la Secretaría de Comunicaciones, sin embargo, aún no hay respuesta para la comunidad.