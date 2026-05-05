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En Medellín capturaron a taxista que intentó evadir un puesto de control y agredió a un agente

El conductor deberá responder por el delito de agresión a servidor público, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

taxista capturado.
Taxista capturado en Medellín.
Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de may, 2026

En Medellín ha sido rechazada la conducta de un conductor de taxi que fue capturado luego de protagonizar una peligrosa persecución por varias vías de la ciudad, tras evadir un control de las autoridades y posteriormente agredir a un agente de tránsito.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, el hecho se registró en la Avenida 33, en el sector de Exposiciones, donde el conductor desatendió la señal de pare de un funcionario de tránsito y emprendió la huida, realizando maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a peatones y otros actores viales.

Ante esta situación, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de fuga, lo que permitió hacer seguimiento al vehículo mediante el sistema de cámaras de seguridad logrando su captura como indicó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

"Se hizo seguimiento con las cámaras de movilidad y con patrullas en el sector. El vehículo fue interceptado. Más adelante, el conductor fue trasladado para la respectiva prueba de embriaguez y el taxi fue inmovilizado", indicó el funcionario.

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Sin embargo, las autoridades mencionaron que en medio del procedimiento, el hombre intentó escapar nuevamente y en medio de esto el implicado agredió a un agente de tránsito, causándole lesiones en un brazo y una pierna.

El conductor deberá responder por el delito de agresión a servidor público, mientras avanza el proceso judicial en su contra. Por su parte, la Secretaría de Movilidad aseguró que continuará fortaleciendo los controles en diferentes puntos de la ciudad.

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