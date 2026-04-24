En Medellín se intensifican controles a vehículos prestadores de transporte turístico

Cada vez es más común ver transitar por las calles del Valle de Aburrá, vehículos que se especializan en ofrecer servicios turísticos a las personas que visitan Medellín. Usualmente son buses que sufren varias modificaciones en su carrocería, y en algunos casos, se convierten en una discoteca móvil.

Todo este control se deriva de algunos videos que han circulado en redes sociales y que han llegado hasta funcionarios de la Alcaldía de Medellín. En esos videos se denuncian algunas irregularidades en los vehículos y hasta maniobras peligrosas por parte de los conductores.

Por ello, la Secretaría de Movilidad de Medellín ha intensificado los operativos de control y vigilancia a este tipo de vehículos en las principales vías de la ciudad, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y prevenir incidentes. Este año van casi 150 operativos enfocados en verificar el cumplimiento de las normas vigentes para este tipo de servicios.

"Uno de los vehículos exhibidos en estos perfiles fue inmovilizado y trasladado a la Secretaría de Movilidad para su respectiva revisión y peritaje, el cual no superó por las malas condiciones en las que se encontraba. Tiene grietas en la carrocería, sillas modificadas, techo descapotado, entre otras”, dijo el secretario de movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.



El funcionario también confirmó que al conductor se le impuso el comparendo correspondiente, mientras que al centro de diagnóstico automotriz que le otorgó el certificado de revisión técnico-mecánica al bus, le serán verificados estos documentos ante la Superintendencia de Tránsito y Transporte y los entes de control, pues este tipo de vehículos no puede transitar por las vías de la ciudad.

Para evitar este tipo de violaciones al código de tránsito, desde la Secretaría de Movilidad en lo corrido de este año, han realizado más de 145 operativos para verificar el cumplimiento de requisitos como no exceder la capacidad autorizada en los vehículos, cumplir con el uso obligatorio del cinturón y portar la tarjeta de operación vigente.