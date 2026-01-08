En medio de un ajuste de cuentas asesinaron a alias 'Tapiero' disidente en Ituango, Antioquia

En medio de un ajuste de cuentas fue asesinado alias 'Tapiero', integrante del frente 18 de las disidencias, hallado en zona rural de Ituango. El hombre estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia por su accionar en el Norte del departamento

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre en la vereda La Hundida, zona rural del municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia, el cual con los días se estableció que era alias 'Tapiero', uno de los más buscados del departamento, incluido en el cartel publicado por la Gobernación en el pasado mes de noviembre.

El sujeto, identificado como Cristian Yadir Zapata Graciano, de 29 años, hacía parte del frente 18 de las disidencias, estructura ilegal al mando de alias “Ramiro”, quien sería subordinado de alias “Iván Mordisco”.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, informó que el hombre fue ultimado con arma de fuego y su muerte no obedeció a un accionar directo de la Fuerza Pública, por lo que las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste ilegal de cuentas, ya sea al interior del mismo grupo armado o por disputas con otros actores.



“Este sujeto fue ultimado con arma de fuego en zona rural del municipio de Ituango. Tal vez por un ajuste ilegal de cuentas entre este mismo grupo o por otro tipo de personas. El delincuente está en en en su en su cuento en actividades delictivas y entre ellos también se generan pugnas y situaciones o venganzas. Entonces, ahí es donde se genera un posible ajuste de cuentas hacia esta persona”, afirmó el coronel Muñoz.

El cuerpo de Zapata fue trasladado al casco urbano de Ituango, donde se llevó a cabo la inspección judicial correspondiente.

Finalmente, Muñoz señaló que, hasta el momento, no se tiene información sobre la llegada de estructuras armadas de apoyo desde otros departamentos como el Cauca, como se especuló inicialmente. No obstante, indicó que se mantienen labores permanentes de patrullaje, prevención y verificación, con el fin de anticiparse a cualquier situación que represente riesgo para la comunidad o para los integrantes de la Fuerza Pública.