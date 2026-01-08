En vivo
Antioquia  / En medio de un ajuste de cuentas asesinaron a alias 'Tapiero' disidente en Ituango, Antioquia

En medio de un ajuste de cuentas asesinaron a alias 'Tapiero' disidente en Ituango, Antioquia

El hombre estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia por su accionar en el Norte del departamento.

