En megaoperativo se aplicaron 250 comparendos y 100 vehículos inmovilizados en Medellín

Un megaoperativo de las autoridades en Medellín dejó más de 250 comparendos y cerca de 100 vehículos inmovilizados en el comienzo de la temporada decembrina. Se espera que se sigan realizando este tipo de procedimientos en puntos estratégicos de la capital de Antioquia.

Con el inicio de las fiestas de diciembre no solo comenzaron los operativos para evitar que las personas se quemen con pólvora en Medellín, sino que también iniciaron las estrategias de movilidad para evitar congestiones y siniestros viales en la época donde más alteraciones hay en las calles de la capital de Antioquia.

Por este motivo es que la Secretaría de Movilidad, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Ejército Nacional realizaron un megaoperativo en algunos puntos críticos como Las Palmas, el Puente de la 4 Sur y algunos miradores en donde miles de personas estuvieron viendo la llegada de diciembre en la popular alborada.

Sin embargo, y a pesar de las lluvia, las personas siguieron violando las normas de tránsito y por ello los altos registros de multas e inmovilizaciones que hicieron las autoridades como destacó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.



“En total durante los nueve planes realizados conjuntos y coordinados se impusieron 252 comparendos y se realizaron 97 movilizaciones por maniobras peligrosas, documentación vencida de conductores y vehículos, mal parqueo entre otros”, aseguró.

Aunque preocupa en la capital de Antioquia que se siguen reportando infracciones a la ley, también destacaron que, por ejemplo, las congestiones de las últimas horas en la Avenida Las Palmas fue por el cierre de la vía Medellín - Bogotá y no por otros factores que estén pasando por alto las autoridades locales.

Por último, y pensando en que apenas comienza la época decembrina y que con el pasar de los días se puede seguir congestionando la ciudad, la Secretaría de Movilidad anunció que seguirá realizando este tipo de operativo para intentar mitigar los problemas de movilidad que afectan a los paisas durante todo diciembre.