En Plaza Mayor inicia escrutinio departamental tras elecciones presidenciales: hay 18 reclamaciones

Luego de superar las demoras en 23 municipios antioqueños que por tamaño o distancia en zonas rurales tuvieron impases en los escrutinios, que hasta la tarde de ayer se alcanzaron en 102 localidades, este martes se realizará en Plaza Mayor en Medellín el escrutinio general de Antioquia donde se termina de hacer esta revisión a nivel departamental de los resultados.

Según Adolfo Rafael Fernández, delegado de la Registraduría en el departamento, ya el proceso por parte de jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos, se ha ejecutado en la mayoría de localidades, destacando el acompañamiento brindado por parte de la fuerza pública para la custodia de los votos desde estas zonas hacia la capital antioqueña. Así las cosas el escrutinio a nivel departamental estará a cargo de la Comisión General, que se instalará desde las 9:00 a.m. este 2 de junio.

"Jurados habían realizado ese escrutinio inicial, que es la calificación, el diligenciamiento y valoración y evaluación de las tarjetas electorales y la y su posterior transcripción a las actas, los escrutadores a nivel municipal consolidan toda la información y ya después pasa todas esas actas, llegan acá, a la ciudad capital, a la consolidación en la comisión general. Vienen en tránsito hacia la ciudad de Medellín, donde comienza el escrutinio general a las 9 de la mañana", afirmó.

Datos disponibles en la página de la Registraduría señalan que de las 15801 mesas en Antioquia, 15.795 mesas ya fueron escrutadas, dejando pendientes solo cinco, con un porcentaje del 99.97% de revisión; la información faltante es de municipios como Ituango, Fredonia, Urrao, Argelia.



Desde la entidad indicaron que hasta ahora se han recibido 18 reclamaciones por parte de las agrupaciones políticas en contienda, las cuales están siendo tramitadas de acuerdo a la ley.

"Cuando llegue el materia de los municipios verificaremos las actas generales de cada municipio mirando y revisando qué información y probando cada situación a nivel municipal. Vemos que teníamos 18 reclamaciones en todo el departamento hasta el momento. Reclamaciones de ley son cosas normales del club de un escrutinio municipal".

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Una vez finalizado el escrutinio general, las autoridades electorales competentes (como el Consejo Nacional Electoral) consolidan todas las actas departamentales, resuelven las últimas reclamaciones y proceden a declarar oficialmente los resultados.