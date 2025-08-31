En redada contra la criminalidad capturaron a 37 personas en el Norte de Antioquia

Un duro golpe contra las rentas ilegales al servicio de grupos armados propinaron las autoridades en el Norte de Antioquia tras la captura de casi 40 personas dedicadas a la minería y el microtráfico en poblaciones como Barbosa, Donmatías y Santa Rosa de Osos.

En este último municipio, en la vereda El Caney, se produjo la captura de 16 personas que adelantaban actividades de extracción ilícita de minerales, a quienes les fueron incautados un total de 29 elementos utilizados para esta práctica entre los que hay motobombas, plantas eléctricas, barras de artefacto explosivo hechizo y barriles.

De igual manera, tanto en este municipio como en los otros la Policía logró desarticular al grupo criminal conocido como ‘Los de Río Grande’ con la captura de 21 de sus miembros.

Las labores se produjeron luego de seis meses de investigación, con la práctica de 26 diligencias de allanamiento y registro donde 17 integrantes fueron requeridos por orden judicial y cuatro en flagrancia, ya que se dedicaban al expendio de drogas bajo la modalidad de distribución a domicilio y en plazas móviles cercanas a instituciones educativas.

"Se logró incautación, más de 1.300 gramos de droga ya lista para su destinación final que es la venta, más de cinco millones de pesos producto de la venta y demás elementos que muestran que estos sitios eran considerados como sitios de expendio de alucinógenos. De igual manera también se encontraron elementos y tres agendas", mencionó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia.

Entre los capturados se encuentra Óscar Darío Carrasquilla Rojas alias ‘Enano’, cabecilla en Donmatías con antecedentes por homicidio y tráfico de estupefacientes y alias ‘El Gordo’, coordinador de la organización, se logra desarticular la red y neutralizar sus principales eslabones de mando.