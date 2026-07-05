En Urabá, y 20 años después, la JEP entregó a sus familias los cuerpos de tres desaparecidos

Esto ocurrió en zona rural del municipio de San José de Apartadó, en el Urábá antiqueño, en donde fueron entregados los tres cuerpos a sus familias por personal de la JEP.

Como Luis Eduardo Aguirre, Humberto Palacios Palacios y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva, fuero las víctimas que fueron entregadas a sus allegados, y su ubicación fue posible gracias a la información suministrada por antiguos integrantes de las Farc durante versiones voluntarias y diligencias judiciales adelantadas.

El primer hallazgo, corresponde al cuerpo de Humberto Palacios Palacios, ocurrió el 30 de abril de 2024 en la vereda El Gas, donde inicialmente se adelantaba una diligencia para establecer el paradero de otra persona desaparecida.

El segundo es el cuerpo de Luis Eduardo Aguirre, sucedió el 1 de mayo de 2024, en el sector conocido como Río Mariano, también en zona rural de San José de Apartadó. Y el tercero, el 9 de julio de 2024 en la vereda La Linda, y cuya identidad permanece en reserva.