Antioquia  / En video | Jóvenes se enfrentan con bengalas y una mujer resulta quemada, dos niños quedan en riesgo

En video | Jóvenes se enfrentan con bengalas y una mujer resulta quemada, dos niños quedan en riesgo

Unos jóvenes comenzaron a enfrentarse con bengalas en plena vía pública. El acto imprudente terminó generando una situación de emergencia que dejó una persona lesionada.

