En video | Jóvenes se enfrentan con bengalas y una mujer resulta quemada, dos niños quedan en riesgo

En diciembre hay muchas actividades culturales que marcan el inicio oficial de la temporada navideña. Sin embargo, en varios municipios del país estas festividades también están acompañadas de un uso irresponsable de la pólvora, lo que incrementa los riesgos de accidentes que pueden afectar principalmente a niños y adultos.

En Remedios, nordeste de Antioquia, se registró un preocupante hecho, cuando unos jóvenes comenzaron a enfrentarse con bengalas en plena vía pública. El acto imprudente terminó generando una situación de emergencia que dejó una persona lesionada.

De acuerdo con los reportes preliminares, una mujer resultó quemada después de que una de las bengalas fuera lanzada sin control. El artefacto salió disparado e ingresó a un local comercial, donde la víctima se refugiaba en compañía de otras personas que intentaban protegerse del enfrentamiento.

El incidente también puso en riesgo a dos niños que se encontraban dentro del establecimiento en el momento en que el elemento pirotécnico ingresó abruptamente.



Afortunadamente, los menores no sufrieron heridas, pero la situación generó alarma entre los habitantes y comerciantes de la zona, quienes hicieron la denuncia ante las autoridades y en redes sociales.



Video de jóvenes enfrentándose con bengalas

Vecinos del sector en Remedios registraron el hecho por medio de su celular, el video, que se volvió viral, deja ver a dos jóvenes enfrentados entre ellos con bengalas. De hecho, la escena recordó a las películas de Harry Potter, pues fue comparada con una batalla de magia.

En la grabación se ve cómo los sujetos esquivan las luces mientras estas pasan casi robándoles por los lados.

Ambos jóvenes siguen el enfrentamiento por varios minutos sin importarles si a su alrededor hay personas cerca, es allí cuando una de las bengalas logra entrar a un local que estaba a medio cerrar.

Dentro del comercio se ve a una mujer agachada doblando ropa, un hombre de pie y al fondo se escucha a unos niños. Cuando la pirotecnia ingresa alcanza a quemar a la muejer y los menores de edad comienzan a llorar asustados.

Ante el hecho las autoridades locales hicieron un llamado urgente a los ciudadanos para evitar el uso indebido de pólvora durante las celebraciones decembrinas y recordaron que el manejo de estos elementos está restringido, especialmente para menores de edad. Asimismo, insistieron en la importancia de promover espacios seguros para garantizar que las festividades se desarrollen sin poner en riesgo la integridad de la comunidad.