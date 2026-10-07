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Encuentran a estadounidense muerto en un apartamento en Envigado, Antioquia

El extranjero fue encontrado debajo de una cama y con una bolsa plástica en la cabeza.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Levantamiento de cadáver, referencia.
Foto: AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Fue hallado sin vida el estadounidense Jarals Marvin Soucy de 78 años, quien fue encontrado muerto dentro del apartamento donde residía en el barrio La Magnolia de Envigado. Las autoridades investigan el caso como un homicidio por establecer y, hasta el momento, no hay personas capturadas.

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El hallazgo se produjo luego de que residentes del sector reportaran un fuerte olor que, según las primeras indagaciones, se percibía desde el pasado fin de semana y provenía del apartamento ocupado por el extranjero.

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El administrador del edificio y el propietario del inmueble intentaron comunicarse con Soucy, inicialmente sin obtener respuesta. Luego, lograron contactarlo mediante WhatsApp, pero sus respuestas fueron consideradas extrañas, por lo que decidieron llamar al 123.

Cuando los uniformados llegaron al apartamento e ingresaron al inmueble, encontraron al hombre sin vida debajo de una cama, con una bolsa plástica alrededor de la cabeza y un trapo tipo mordaza alrededor de su cabeza.

La información preliminar establece que el cuerpo tenía larvas, por lo que se estima que llevaba entre tres y cinco días fallecido, no obstante, las causas exactas de la muerte y el tipo de arma, en caso de que haya sido utilizada, permanecen por establecer.

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Hay que mencionar que Soucy llevaba aproximadamente 10 años viviendo en Colombia y cerca de tres años residiendo en este apartamento, donde vivía solo con su perro. Además, era pensionado en Estados Unidos y se desempeñaba como corredor de bienes raíces.

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Por ahora, un dato que llamó la atención de los investigadores es que la última vez que trabajadores de aseo lo vieron fue el jueves 1 de octubre, acompañado de un hombre joven que habría ingresado para realizar labores de limpieza.

Teniendo en cuenta esta información, la Sijín adelanta labores de vecindario y revisión de cámaras de seguridad para establecer qué ocurrió y quiénes pudieron ingresar al inmueble y, posiblemente, causar la muerte del extranjero.

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