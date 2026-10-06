En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Víctor Hugo Ayala
Nobel de Física
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Familia recibió los restos de niño reclutado por las Farc y muerto operación Berlín

Familia recibió los restos de niño reclutado por las Farc y muerto operación Berlín

‘Mario’ fue reclutado por las Farc-EP cuando tenía 14 años y murió en la Operación Berlín, en Suratá. Sus restos fueron recuperados en Bucaramanga y entregados a su familia tras 28 años de búsqueda.

entrega cuerpo de niño reclutado y muerto en operación Berlín.jpg
Blu Radio. Entrega cuerpo de niño reclutado y muerto en operación Berlín //Foto: UBPD
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Después de casi 28 años de búsqueda, una familia del Meta pudo darle sepultura digna a su hijo, quien fue reclutado por las Farc-EP cuando tenía apenas 14 años y murió durante la denominada Operación Berlín, desarrollada en zona rural de Suratá, Santander, en noviembre de 2000.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

‘Mario’, nombre utilizado para proteger su identidad, fue reclutado el 4 de abril de 1998 por integrantes del Frente 26 de las Farc-EP, en el municipio de Mesetas, Meta. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el menor posteriormente fue trasladado a la Columna Móvil Arturo Ruiz, donde murió el 29 de noviembre de 2000, durante un combate.

Últimas noticias

foto motos policía Bucaramanga.jpeg
Santanderes

Policía de Bucaramanga reporta 473 capturas y 118 kilos de droga incautados en septiembre

Puente colgante Florián - Santander.jpg
Santanderes

Inspeccionarán sitio turístico por muerte de mujer tras caer de puente en Santander

Publicidad

Durante casi tres décadas, su familia desconoció qué había ocurrido con él. La búsqueda comenzó desde el mismo día de su desaparición, cuando su madre regresó a su vivienda y encontró a su hija de nueve años llorando. La niña le contó que varios hombres armados se habían llevado a su hermano.

La familia incluso viajó en el año 2000 a la zona de distensión de San Vicente del Caguán, en medio del proceso de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las Farc-EP, con la esperanza de encontrarlo. Esa fue la última vez que sus familiares lo vieron con vida.

El cuerpo de ‘Mario’ permaneció durante años en el Cementerio Central de Bucaramanga, donde había sido inhumado como persona no identificada junto con otros cuerpos relacionados con la Operación Berlín.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó sus restos en mayo de 2023. Posteriormente, el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses permitió establecer su identidad y determinar que había muerto durante la operación militar.

Publicidad

La entrega digna de sus restos se realizó el 22 de agosto de 2026 en Granada, Meta, en un acto acompañado por la JEP, la UBPD y Medicina Legal, que permitió a sus familiares despedirlo y darle sepultura después de años de incertidumbre.

La historia de ‘Mario’ hace parte del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños por parte de las Farc-EP durante el conflicto armado.

Publicidad

Según la investigación de la JEP, durante la Operación Berlín al menos 201 menores de edad hacían parte de la Columna Móvil Arturo Ruiz. La operación se desarrolló entre noviembre de 2000 y enero de 2001 y dejó, entre sus consecuencias, la muerte y desaparición de niños y adolescentes que habían sido reclutados por la antigua guerrilla.

Lea también:

jhon-jairo-torres.jpg
Nación

Menor aprehendido por asesinato de ‘Jhon Calzones’ tiene dos anotaciones: una es por reclutamiento

ELN.
Judicial

Condenan a 11 integrantes del ELN por reclutamiento de 60 menores de edad

La JEP ha documentado que los menores fueron sometidos a diferentes formas de violencia durante su reclutamiento, permanencia en campamentos, entrenamientos y desplazamientos armados. Estos hechos llevaron a la imputación de crímenes de guerra contra máximos responsables de las Farc-EP.

Hasta ahora, en el marco del Caso 07, 41 personas desaparecidas han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familias mediante el trabajo articulado entre la JEP, la UBPD, Medicina Legal y la Fiscalía. De ellas, 30 eran víctimas de reclutamiento y utilización, y nueve murieron cuando todavía eran niños o niñas.

Publicidad

Para la familia de ‘Mario’, la identificación de sus restos puso fin a una búsqueda que comenzó cuando él tenía 14 años y permitió, finalmente, conocer qué ocurrió con aquel niño que salió de su casa en Mesetas y nunca regresó.

Relacionados

Bucaramanga

Santander

FARC

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad