Familia recibió los restos de niño reclutado por las Farc y muerto operación Berlín

Después de casi 28 años de búsqueda, una familia del Meta pudo darle sepultura digna a su hijo, quien fue reclutado por las Farc-EP cuando tenía apenas 14 años y murió durante la denominada Operación Berlín, desarrollada en zona rural de Suratá, Santander, en noviembre de 2000.

‘Mario’, nombre utilizado para proteger su identidad, fue reclutado el 4 de abril de 1998 por integrantes del Frente 26 de las Farc-EP, en el municipio de Mesetas, Meta. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el menor posteriormente fue trasladado a la Columna Móvil Arturo Ruiz, donde murió el 29 de noviembre de 2000, durante un combate.

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Durante casi tres décadas, su familia desconoció qué había ocurrido con él. La búsqueda comenzó desde el mismo día de su desaparición, cuando su madre regresó a su vivienda y encontró a su hija de nueve años llorando. La niña le contó que varios hombres armados se habían llevado a su hermano.

La familia incluso viajó en el año 2000 a la zona de distensión de San Vicente del Caguán, en medio del proceso de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las Farc-EP, con la esperanza de encontrarlo. Esa fue la última vez que sus familiares lo vieron con vida.



El cuerpo de ‘Mario’ permaneció durante años en el Cementerio Central de Bucaramanga, donde había sido inhumado como persona no identificada junto con otros cuerpos relacionados con la Operación Berlín.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó sus restos en mayo de 2023. Posteriormente, el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses permitió establecer su identidad y determinar que había muerto durante la operación militar.

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La entrega digna de sus restos se realizó el 22 de agosto de 2026 en Granada, Meta, en un acto acompañado por la JEP, la UBPD y Medicina Legal, que permitió a sus familiares despedirlo y darle sepultura después de años de incertidumbre.

La historia de ‘Mario’ hace parte del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños por parte de las Farc-EP durante el conflicto armado.

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Según la investigación de la JEP, durante la Operación Berlín al menos 201 menores de edad hacían parte de la Columna Móvil Arturo Ruiz. La operación se desarrolló entre noviembre de 2000 y enero de 2001 y dejó, entre sus consecuencias, la muerte y desaparición de niños y adolescentes que habían sido reclutados por la antigua guerrilla.

La JEP ha documentado que los menores fueron sometidos a diferentes formas de violencia durante su reclutamiento, permanencia en campamentos, entrenamientos y desplazamientos armados. Estos hechos llevaron a la imputación de crímenes de guerra contra máximos responsables de las Farc-EP.

Hasta ahora, en el marco del Caso 07, 41 personas desaparecidas han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familias mediante el trabajo articulado entre la JEP, la UBPD, Medicina Legal y la Fiscalía. De ellas, 30 eran víctimas de reclutamiento y utilización, y nueve murieron cuando todavía eran niños o niñas.

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Para la familia de ‘Mario’, la identificación de sus restos puso fin a una búsqueda que comenzó cuando él tenía 14 años y permitió, finalmente, conocer qué ocurrió con aquel niño que salió de su casa en Mesetas y nunca regresó.