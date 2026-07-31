Encuentran muerta a una mujer en un apartamento en Medellín: tenía la pistola de su hijo

Autoridades en la capital antioqueña adelantan las pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que fue hallada sin vida una mujer de 77 años de edad en el nororiente de la ciudad, con impactos de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron al interior de un apartamento de una unidad residencial del barrio Manrique hasta donde llegaron funcionarios judiciales para realizar la inspección técnica de la víctima identificada como Luz Rocío Posada, tras ser alertados a la línea de emergencia 123 por parte de su hijo.

Tras las investigaciones iniciales, el hombre manifestó ser el propietario de la pistola involucrada en el hecho, indicando además que no contaba con la documentación legal correspondiente y que, presuntamente, su madre habría atentado contra sí misma con esta arma de fuego.

Según el reporte oficial, Posada fue hallada al interior de una habitación, acostada sobre una cama en posición boca arriba y cubierta con una cobija. Además, al parecer su hijo se encontraba bajo efectos de sustancias psicoactivas por lo que está en tela de juicio su versión sobre los hechos y podría ser vinculado a la investigación como posible responsable de la muerte violenta.



Por lo pronto, fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y está a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.