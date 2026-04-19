Enviaron a la cárcel a un hombre señalado de asesinar a su inquilino en Medellín

Los elementos aportados por parte de la Fiscalía General de la Nación permitieron en las últimas horas la judicialización de Johan Stiven Agudelo Serna, de 33 años, señalado de asesinar a su inquilino en Medellín, en un caso que estaría motivado por conflictos previos relacionados con el arriendo y presuntos abusos contra la víctima.

De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, los hechos se registraron el pasado 13 de abril, cuando el procesado habría ingresado a la habitación que le tenía arrendada a la víctima, una persona con discapacidad auditiva, y la atacó con un arma cortopunzante en el baño del inmueble.

Las autoridades establecieron que el crimen no fue un hecho aislado. Según las indagaciones, existían tensiones previas entre ambos debido a que el ahora imputado, al parecer, incrementaba de manera irregular el valor del arriendo y, en varias ocasiones, habría ingresado sin autorización al cuarto para sustraer pertenencias de la víctima.

Tras cometer el ataque, el presunto agresor habría intentado desviar la atención de las autoridades al incendiar una vivienda contigua y posteriormente huir del lugar. Sin embargo, fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía, quienes lo encontraron con prendas manchadas de sangre.



Durante las audiencias, Agudelo Serna no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado e incendio. Un juez de control de garantías le impuso a Agudelo medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.