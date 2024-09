EPM estima pérdidas de 90.000 millones de pesos mensualmente por Afinia

El gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, admitió la difícil situación financiera que tiene la filial Afinia, y aunque aclaró que están pidiendo una intervención al Gobierno Nacional, hay grandes dificultades para seguir prestando el servicio de energía eléctrica para más de 1.700.000 clientes de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y parte de Magdalena.

Maya expuso que si bien EPM tiene proyectado con Afinia un plan de inversiones cercano a los 5 billones de pesos, y a la fecha ya ha inyectado 2.2 billones, pero el bajo recaudo, el aumento de las pérdidas de energía y el saldo pendiente por recibir de la opción tarifaria pone a la compañía a considerar otras opciones, que se tendrán que evaluar en un plazo de tres meses.

"Es muy difícil a nosotros nos lleva más a sostener esta situación entendiendo la compleja es por la gente por nuestros clientes por nuestros usuarios, saber que ellos puedan tener este servicio de energía, pero llegará un momento como ya lo estamos plantando hoy en que ya financieramente no podamos seguir de sosteniendo esta situación y habrá que tomar una decisión", dijo el gerente.

Las pérdidas para Afinia han sido del 27,86 % en los últimos 12 meses, cerca de 90 mil millones al mes, lo que suma a la ecuación negativa la acumulación del saldo de la opción tarifaria por 1,5 billones de pesos, recurso que debe ser girado por parte del Gobierno nacional; y el no pago del servicio de algunas entidades oficiales como colegios, hospitales, entre otros, que suma 290.000 millones de pesos.

"Se ve reflejado en que el recado no sea porque la gente no está pagando, esos 926.000 usuarios, que no pagan eso equivale más o menos casi a un billón de pesos de cartera, entonces eso no se pesos, o sea que son condiciones muy muy difíciles, como te digo aquí suma todo pero negativo", indicó Maya.

EPM detalló que, en total, ha dejado de percibir 2,3 billones de pesos y le pidió al Gobierno nacional un espacio para buscar soluciones.