Es puro humo: gobernador de Antioquia sobre nuevas imputaciones a alias 'Calarcá'

Tras conocerse en las últimas horas la decisión de la Fiscalía sobre imputar nuevos delitos a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, máximo jefe de una de las facciones de disidencias de las Farc más importantes del país, las reacciones no se hicieron esperar desde Antioquia.

En el departamento este grupo criminal opera a través del frente 36 en regiones como el Nordeste, el Bajo Cauca y el Norte, donde precisamente en el municipio de Briceño, hay más de 200 desplazados por confrontaciones que sostienen con el Clan del Golfo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó como “humo” la noticia entregada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, asegurando que lo que se requiere es la reactivación de su orden de captura.

Hasta ahora se conoce que a ‘Calarcá’, se le atribuirán nuevas conductas relacionadas con desaparición forzada, concierto para delinquir y reclutamiento forzado.



"Eso es humo. Mientras no se le dé vigencia, mientras no se reactive la orden de captura de Calarcá, cualquier otra decisión será accesoria y será puro humo", precisó Rendón.

El mandatario departamental recordó el episodio de julio de 2024 cuando el cabecilla disidente fue sorprendido con armas, dinero y hasta menores de edad en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección en el Norte de Antioquia.

Sin embargo, por órden de la misma Fiscalía quedó en libertad tras permanecer detenido por algunas horas en el batallón Pedro Nel Ospina del municipio de Bello.

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"¿Qué nos ganamos con la imputación si el día de mañana el Ejército o la Policía se lo vuelve a encontrar y lo tiene que soltar? ¿Para qué sirve llevarlo presuntamente a juicio?", añadió.

En varias oportunidades el gobernador también ha solicitado mayor contundencia y persistencia en las operaciones de la fuerza pública contra el frente que comanda ‘Calarcá’ en el departamento.

Recientemente la Secretaría de Seguridad envió un oficio al Ministerio de Defensa solicitando una intervención del Ejército a gran escala, similar a la de El Plateado en el Cauca, para el municipio de Briceño, afectado constantemente por enfrentamientos, amenazas a la población civil, desplazamientos y la presencia de artefactos explosivos.