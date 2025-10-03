Estampilla se conservará como está: Gob. de Antioquia por proyecto que pretendía eliminarla

A pesar de haber sido aprobada en primer debate por la Asamblea Departamental, la polémica propuesta de la Gobernación de Antioquia para transformar el modelo de financiación de instituciones de educación superior como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la IU Digital, se cayó.

Así quedó evidenciado a través de un extenso mensajes en redes sociales en las últimas horas por parte del gobernador Andrés Julián Rendón quien sostuvo que el mecanismo de estampilla “se conservará tal y como está”.

La propuesta de transformar la financiación de dichos planteles para no contar con recursos vía estampilla, sino con una política pública departamental, había generado el rechazo de diferentes sectores que inclusive en los últimos días coparon las gradas de la plenaria de la Asamblea defendiendo la inconveniencia de la iniciativa.

“Quienes se opusieron a esta propuesta, de aumentar la base presupuestal, utilizados, mal informados y pescando en las elecciones venideras, deben rendirles cuentas a los jóvenes del campo, a las mamás que anhelan ver a sus hijos cumplir con su sueño de acceder a la educación superior”, advirtió en su mensaje el gobernador Rendón.



El diputado Juan David Muñoz, uno de los opositores a los cambios que ha pretendido realizar en este sentido la Gobernación, explicó que la movilización de diversos sectores contra la iniciativa es probablemente uno de los factores clave que explican su reciente retiro.

"Llevamos cerca de dos semanas en donde la movilización antes de apagarse ha crecido. Varias universidades se han sumado, no sólo los estudiantes, se han sumado los profesores, los trabajadores, los directivos. Realmente un bloque muy diverso, no es sólo la izquierda, no es sólo la oposición", expresó.

Mientras que opositores de la propuesta han manifestado que no había claridad en el nuevo modelo de financiación, desde la administración departamental han defendido que las instituciones recibirían más recursos que los que actualmente les entran vía estampilla, pero además llegarían más rápido para ser apropiados.

“El Politécnico JIC y la IU Digital recibirían, en 2026 y adicional a las transferencias de la Gobernación de Antioquia, más de 23 mil millones de pesos que se aumentarían cada año con el IPC y por los próximos 10 años”, declaró también en su mensaje el mandatario departamental.

Aunque no se conocen puntualmente las razones que habrían llevado al reversazo de la Gobernación, por ahora sigue en firme el segundo debate del proyecto de ordenanza programado para el próximo martes 7 de octubre.