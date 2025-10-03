En vivo
El gobernador de Antioquia denunció amenazas en contra del alcalde de Anorí, Gustavo Silva

El gobernador de Antioquia denunció amenazas en contra del alcalde de Anorí, Gustavo Silva

Insistió que las autoridades deben garantizar su seguridad, se debe tomar medidas por parte de la UNP y a la par que deben avanzar las investigaciones de la Fiscalía. 

anori-alcalde-2025.jpg
Anorí alcalde.
Foto: suministrada.
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció amenazas en contra del alcalde de Anorí, municipio inmerso en varias acciones violentas, supuestamente por parte de las Disidencias de las Farc.

Fue a través de su cuenta en X, que el gobernador Andrés Julián Rendón, aseguró que la Policía Y Fiscalía, se encuentran verificando la autenticidad de unas amenazas que recibió de las Disidencias Farc, el alcalde de Anorí, Gustavo Alfredo Silva.

“De resultar ciertas son de extrema gravedad: democracia bajo intimidación y criminales envalentonados, los de la paz total, que nos llevan a las peores épocas de violencia”, escribió el mandatario seccional.

Aunque no se conoce detalles de si las amenazas llegaron por medio de un panfleto, una llamada o a través de redes sociales como WhatsApp, el mandatario del departamento de Antioquia aseguró que el alcalde debe saber que no está solo y que los otros 124 alcaldes del departamento y él como primera autoridad de Antioquia, expresaron solidaridad y respaldo.

Además, el gobernador Rendón le pidió a los habitantes de Anorí y de todo el departamento, que arrope a sus alcaldes porque según él “son quienes en los territorios le ponen el pecho al sol”.

Igualmente, insistió que las autoridades deben garantizar la seguridad de Gustavo Alfredo Silva, se debe tomar medidas por parte de la Unidad Nacional de Protección, a la par que deben avanzar las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Por último, nuevamente el gobernador Andrés Julián Rendón, criticó que el presidente Gustavo Petro esté más preocupado por temas internacionales como lo que pasa en Gaza: “Me pregunto dónde están los agitadores gobiernistas de causas lejanas, dónde está Petro indignado trinando ante el accionar de los terroristas en Colombia”, afirmó al respecto del conflicto internacional y la posición del presidente.

