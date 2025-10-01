Toque de queda en Anorí, Antioquia, tras ataque que dejó un soldado muerto y tres heridos

El municipio de Anorí es el epicentro de una nueva crisis de orden público en Antioquia en donde las disidencias de alias ‘Calarcá' hostigaron a un pelotón del Ejército Nacional que estaba desmontando una bandera del grupo armado en zona rural.

Según se ha conocido, los uniformados estaban en las labores de prevención cuando se activó un campo minado en donde resultó asesinado el teniente Brayan David Bello Serrano. Acto seguido comenzó el enfrentamiento entre la fuerza pública y las disidencias, mismo que duró varios minutos y generó temor entre los habitantes del sector.

El ataque que ocurrió en la vereda Las Lomitas fue perpetrado, según el Ejército Nacional, por hombres bajo el mando de alias 'Primo Gay' y alias 'Chejo', cabecillas del frente 36 de las disidencias que también están detrás del asesinato de 13 policías en el municipio de Amalfi.

Según destacó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tres soldados quedaron heridos por las esquirlas, por lo que hicieron presencia dos ambulancias que fueron hostigadas por las disidencias, impidiendo la atención primaria de los uniformados.



Ante la gravedad de las heridas de los soldados Santiago Salazar, Ángelo Ortiz y Anuar Jarariyu, se pidió de inmediato el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombia para realizar la extracción de los uniformados que, según conoció Blu Radio, están en el dispensario de la Cuarta Brigada bajo pronóstico reservado.

El experto en seguridad, Jaime Landaeta, explicó que lo ocurrido en Anorí va a seguir pasando en el territorio colombiano mientras no haya una decisión frontal de combatir a los grupos armados hasta que dejen las armas o negocien la paz.

"Aplicar realmente la fuerza del estado que ellos representan y llevarlos a realmente a que tengan que, o dejar, o hacer una dejación y desmovilización, o hacer una negociación de paz, que es lo que el país requiere", expuso.



Alcaldía toma medidas

Mientras la Fuerza Pública hace presencia activa en la zona rural de Anorí para evitar nuevos ataques, la Alcaldía tomó la decisión de implementar un toque de queda que irá desde las 9:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. hasta el próximo 7 de octubre.

También se implementan otras medidas, como la prohibición del tránsito de parrilleros en motocicletas, hombres y mujeres, entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., así como el parqueo de vehículos en el perímetro del parque principal en el mismo horario.

A su vez, habrá cierre indefinido de la calle Montúfar (Calle Larga) entre la calle de la Capilla y la calle de la Cooperativa Riachón, prohibiendo la circulación y parqueo de motocicletas y automóviles en ese tramo.

Adicionalmente, se restringen los horarios de establecimientos con música y venta de licor, permitiendo su funcionamiento de 10:00 a.m. a 8:30 p.m., con cierre obligatorio a las 9:00 p.m.



Nueva controversia

Por su parte, y como parte de la tormenta que ha generado el ataque en la vereda Las Lomita, Andrés Julián Rendón arremetió contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que trinó una imagen relacionada con Yemen minutos después de conocerse el asesinato del teniente del Ejército Nacional.

El mensaje del mandatario nacional provocó la reacción del mandatario departamental quien expresó que, “presidente, mientras usted aprende innecesariamente árabe, los criminales con los que negocia mataron a un joven teniente en Anorí y tres soldados están heridos”.