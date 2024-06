Exfuncionaria de la administración de Daniel Quintero llegó a la Agencia Nacional de Tierras

La hoja de vida de Farlin Perea Rentería, quien fue gerente Étnica durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, fue publicada por parte de la Presidencia de la República para trabajar en la Agencia Nacional de Tierras.

Su trabajo, que tendrá sede en la capital antioqueña, lo hará en la Unidad de Gestión Territorial en el Eje Cafetero, Antioquia y Chocó. Sin embargo, lo que llama la atención es que no es la primera persona de la administración Quintero que llega al Gobierno Nacional.

Hace apenas una semana el exsecretario de Gobierno de Medellín y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, fue nombrado como director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia.

Además, el también exsecretario de Gobierno de Daniel Quintero Juan Pablo Ramírez, fue nombrado semanas atrás como subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales del Ministerio de Hacienda.

No obstante no son los únicos, porque Sergio López, exgerente del Metro de la 80; Wilder Echavarría, exgerente de la EDU; Natalia Jiménez, exsecretaria General; Alethia Arango, exdirectora del DAGRD; y Juliana Colorado, exsecretaria de Medio Ambiente, también aterrizaron en el Gobierno Nacional.

A la lista de más de 7 exfuncionarios de Medellín ahora se suma Farlin Perea que es abogada, especialista y magister en Derecho Administrativo y recientemente fue gobernadora (e) de Chocó.