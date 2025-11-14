Exgobernador de Chocó, Ariel Palacios, fue imputado por Fiscalía por irregularidades en un contrato

El exgobernador de Chocó, Ariel Palacios, fue imputado por presuntas irregularidades en un contrato firmado durante la pandemia. El convenio en cuestión fue entregado a la compañía de un hombre que había aportado a la campaña de Palacios.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que luego de realizar una investigación durante varios meses se lograron hallar varias irregularidades en un contrato firmado por el exgobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón. Al parecer, el exmandatario habría beneficiado a un auspiciador de su campaña política.

La información dada a conocer por las autoridades deja en evidencia que entre el 1 y el 26 de marzo de 2020 se firmó un contrato que ascendía a los 445 millones de pesos y que tenía como fin la entrega de 800 kits de ayudas humanitarias, convenio investigado por su supuesta firma en contra de la norma.

Tras las pesquisas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, se descubrió que en medio de la emergencia declarada por el Gobierno nacional debido al COVID 19, el exmandatario suscribió el contrato con una distribuidora y comercializadora de alimentos que pertenecía a una persona aportó dinero a la compaña de Palacios.



Por esta situación es que las autoridades lograron determinar que el millonario convenio, que buscaba darle atención a la población víctima del conflicto armado en el departamento de Chocó, fue firmado y ejecutado en contravía a la normativa colombiana.

Finalmente, tras recolectar las pruebas necesarias una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al exgobernador de Chocó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mismo que no fue aceptado por Ariel Palacios Calderón.