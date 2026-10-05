Expulsaron a nueve ciudadanos venezolanos por riesgos para la seguridad de Medellín.

En un operativo realizado por la Alcaldía de Medellín, Migración Colombia y la Policía Nacional, fueron expulsados del país otros nueve ciudadanos venezolanos que, de acuerdo con las autoridades, registraban antecedentes y diferentes reportes relacionados con posibles afectaciones a la seguridad.

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Entre los casos identificados se encuentra el de una persona que tenía condenas en Estados Unidos por el delito de secuestro y que, además, aparecía en reportes sobre una posible vinculación con estructuras criminales.

#Video Otros más: Expulsaron a nueve ciudadanos venezolanos por riesgos para la seguridad en #Medellín. Una de las personas tenía condenas en Estados Unidos por secuestro y tenía vinculación con estructuras criminales. #VocesySonidos @ManuelVillaMe @FicoGutierrez @personeriamed pic.twitter.com/rYUS9gRx0D — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 5, 2026

Las autoridades en la capital de Antioquia también detectaron ciudadanos con un número elevado de comparendos, con registros de hasta 14, 24 y 27 sanciones.



"Personas que estaban vinculadas a investigaciones por hurto de celulares, por homicidio, por corte de armas blancas y por falsedad en documentos. No estamos percibiendo de ninguna manera a las nacionalidades, estamos, es, enfrentando conductas que afectan a nuestra gente en la ciudad de Medellín", aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Con estas nueve personas, ya son 27 los extranjeros expulsados durante las últimas semanas y las autoridades enfatizaron que las medidas adoptadas no están dirigidas contra una nacionalidad específica, sino contra conductas que, según su valoración, representan riesgos para los habitantes de Medellín.

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“El que venga a Medellín a trabajar, invertir y hacer las cosas bien, siempre será bienvenido. El que venga a delinquir, aquí no tiene espacio”, aseguró en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.