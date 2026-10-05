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Expulsaron a nueve ciudadanos venezolanos por riesgos para la seguridad de Medellín

Una de las personas tenía condenas en Estados Unidos por secuestro y tenía vinculación con estructuras criminales.

Expulsaron a nueve ciudadanos venezolanos por riesgos para la seguridad de Medellín.
Expulsaron a nueve ciudadanos venezolanos por riesgos para la seguridad de Medellín.
Alcaldía de Medellín.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

En un operativo realizado por la Alcaldía de Medellín, Migración Colombia y la Policía Nacional, fueron expulsados del país otros nueve ciudadanos venezolanos que, de acuerdo con las autoridades, registraban antecedentes y diferentes reportes relacionados con posibles afectaciones a la seguridad.

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Entre los casos identificados se encuentra el de una persona que tenía condenas en Estados Unidos por el delito de secuestro y que, además, aparecía en reportes sobre una posible vinculación con estructuras criminales.

Las autoridades en la capital de Antioquia también detectaron ciudadanos con un número elevado de comparendos, con registros de hasta 14, 24 y 27 sanciones.

"Personas que estaban vinculadas a investigaciones por hurto de celulares, por homicidio, por corte de armas blancas y por falsedad en documentos. No estamos percibiendo de ninguna manera a las nacionalidades, estamos, es, enfrentando conductas que afectan a nuestra gente en la ciudad de Medellín", aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

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Con estas nueve personas, ya son 27 los extranjeros expulsados durante las últimas semanas y las autoridades enfatizaron que las medidas adoptadas no están dirigidas contra una nacionalidad específica, sino contra conductas que, según su valoración, representan riesgos para los habitantes de Medellín.

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“El que venga a Medellín a trabajar, invertir y hacer las cosas bien, siempre será bienvenido. El que venga a delinquir, aquí no tiene espacio”, aseguró en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

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