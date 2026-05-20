Expulsaron del país a alemán por fiestas, disparos al aire y sexo en terraza de edificio en Medellín

Disparos al aire, ruido sin control, gritos y escándalos en la madrugada, rumbas de tres días con DJ incluido, consumo de licor y drogas en zonas comunes y el ascensor del edificio, prepagos y sexo en público en la terraza, fueron las quejas que vecinos del sector de Provenza en Medellín hicieron contra un extranjero, originario de Alemania, que en las últimas horas fue expulsado del país.

Tras las múltiples denuncias ciudadanas y reportes relacionados con alteraciones a la convivencia y posibles conductas que comprometían la seguridad del sector, Migración Colombia, junto con la Policía y la Alcaldía de Medellín ubicaron el apartamento en El Poblado y enviaron al hombre en un vuelo hacia Madrid, desde donde continuó su desplazamiento hacia Frankfurt.

Fuera de los testimonios y evidencias explícitas recopiladas por las autoridades, además hay publicaciones en redes sociales del mismo extranjero quien exhibía su “estilo de vida en Colombia”. Vecinos contaron que este también protagonizaba escándalos de trabajadoras sexuales que reclamaban el pago de sus servicios. Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia Chocó de Migración Colombia.

"Un ciudadano alemán señalado de protagonizar reiterados comportamientos que afectaban la convivencia y la seguridad en el conjunto residencial Altos de Provenza en Medellín. Fue expulsado del país, y no podrá ingresar nuevamente a Colombia durante los próximos 10 años. Una vez cumplido este período, deberá solicitar visa para poder entrar nuevamente a territorio nacional", indicó.



Durante las labores de verificación adelantadas por las autoridades, también se obtuvo información relacionada con presunta explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y grabación de contenido pornográfico en el apartamento de su propiedad en el Edificio Altos de Provenza, situación que motivó la preocupación entre los residentes de la zona y que ahora será motivo de investigación por parte de la justicia.

Según cifras de Migración Colombia, a corte del primer trimestre de este año se ejecutaron más de 310 expulsiones y deportaciones en el país. De esa cifra, son 77 ciudadanos deportados o expulsados este año por afectar la seguridad, la convivencia y el orden en Medellín.

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El alcalde Federico Gutiérrez destacó que, en este proceso, fue crucial el seguimiento a través de las cámaras LPR de la ciudad. "Aquí protegemos a la ciudadanía, la convivencia y la tranquilidad de nuestros barrios. La ley se respeta y quien no la respete tendrá consecuencias", señaló.