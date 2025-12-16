En vivo
Antioquia  / Extinción de dominio a 18 bienes de las bandas 'La Oficina' y 'Caicedo' en Valle de Aburrá

Extinción de dominio a 18 bienes de las bandas ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’ en Valle de Aburrá

Entre las propiedades afectadas hay 15 inmuebles, entre apartamentos, parqueaderos y un lote rural, ubicados en Medellín, Envigado, Sabaneta y El Retiro.

