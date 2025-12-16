Extinción de dominio a 18 bienes de las bandas ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’ en Valle de Aburrá

Golpe al patrimonio de estructuras criminales en Antioquia: imponen medidas de extinción de dominio a 18 bienes de las bandas ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’. Entre las propiedades afectadas hay 15 inmuebles, entre apartamentos, parqueaderos y un lote rural, ubicados en Medellín, Envigado, Sabaneta y El Retiro.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 18 bienes que, según la investigación, habrían estado al servicio de las estructuras delincuenciales conocidas como ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’, con presencia en Medellín y otros municipios de Antioquia.

De acuerdo con el ente acusador, los elementos materiales probatorios recopilados permiten inferir un posible origen ilícito o un uso ilegal de estas propiedades, cuyo valor comercial supera los 3.460 millones de pesos. Las autoridades indicaron que gran parte de los bienes habría sido adquirida con recursos provenientes de actividades como el tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y concierto para delinquir.

Las investigaciones también establecieron que varios de los activos figuran a nombre de familiares y personas cercanas a dos presuntos cabecillas de estos grupos delictivos, con el objetivo de ocultar su procedencia y evitar su rastreo por parte de las autoridades.



Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes. “Se trata de activos que presuntamente habrían sido utilizados para sostener la logística y las finanzas de estas organizaciones”, señaló la Fiscalía.

Entre las propiedades afectadas hay 15 inmuebles, entre ellos apartamentos, parqueaderos y un lote rural, ubicados en Medellín, Envigado, Sabaneta y El Retiro, en Antioquia, así como en Cartagena, Bolívar. Además, fueron incluidos tres vehículos que, según las autoridades, habrían sido utilizados para apoyar la movilidad y las actividades criminales de estas estructuras.