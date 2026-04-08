Falla en sistema operativo de pasaportes tiene afectadas a más de 2.000 personas en Antioquia

Largas filas y una sensación de descontento es lo que se vive desde el pasado 7 de abril en las instalaciones de la Gobernación de Antioquia, debido a la interrupción de la expedición de pasaportes, así lo anunciaron a cientos de usuarios que esperaban su turno para expedir su pasaporte.

“Anunciamos que se ha suspendido el servicio de expedición de pasaportes el día de hoy, 8 de abril del 2026, debido a una falla técnica en el sistema operativo. Los invitamos a todos para que se consulte previamente la reactivación del servicio”.

De acuerdo con información entregada directamente desde estas oficinas, ubicadas en el centro administrativo La Alpujarra, se trata de un colapso en el sistema en todas las gobernaciones a nivel nacional, que hoy tiene en vilo a miles de usuarios que buscan renovar o expedir por primera vez su pasaporte.

“Tenía hoy la cita para hacer renovación de pasaporte, y resulta que la Cancillería está caída, y no dan previo aviso, yo tengo que viajar el martes, tengo que renovar el pasaporte para poder viajar”. “Pedí la cita desde la semana pasada, la tenía el día de ayer, cuando vinimos, no había sistema, al parecer, desde muy temprano, nos dijeron que regresáramos el día de hoy a cualquier hora o a la misma hora de la cita, y, pues, estamos acá primera hora y tampoco hay sistema”. “En mi trabajo, pedí permiso el día de hoy para hacer el trámite. Vengo hablando con el jefe, ya le tengo que informar que no lo pude hacer, y ya son 5 horas de trabajo que perdí”, manifestaron algunos ciudadanos que requieren el trámite.



La directora de la oficina de pasaportes de la Gobernación de Antioquia, Alexandra Sánchez Marín, indicó que son más de 1.000 usuarios diarios los que se ven afectados por la caída del sistema, y por ahora solo pueden estar a la espera de una solución desde la cancillería en Bogotá para poder reagendar citas para este trámite.

“Ayer tuvimos 1.400 citas agendadas, de las cuales se quedaron pendientes de atención 850. Hoy teníamos 1200, más otros, que vinieron de ayer, y pudimos solamente atender 120 ciudadanos. Estamos hablando alrededor de unos 2500 ciudadanos que no tienen atención”, señaló Sánchez Marín.

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Además, la directora invita a todos los cuidados que se están viendo afectados por esta falla en la expedición del pasaporte, consultar la reactivación del servicio a través de la línea telefónica 604 4099000 y los medios de comunicación oficiales de la Gobernación de Antioquia.