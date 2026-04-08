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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Falla en sistema operativo de pasaportes tiene afectadas a más de 2.000 personas en Antioquia

Falla en sistema operativo de pasaportes tiene afectadas a más de 2.000 personas en Antioquia

Ya son dos días consecutivos sin servicio en la cancillería a nivel nacional con el proceso de expedición de pasaportes.

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