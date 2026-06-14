Familia paisa denunció que hace 9 meses Nueva EPS no da tratamiento a niño con trasplante de riñón

La familia de Tomás Andrés Mesa Torres está viviendo un verdadero calvario pues la Nueva EPS no le da al menor de edad los medicamentos necesarios para que su trasplante de riñón no se dañe tras largos 8 años de una vida sin contratiempos.

Tomás, que vive en zona rural de Yolombó y que fue operado cuando apenas tenía meses de vida, ha podido tener un desarrollo normal hasta ahora, no obstante, desde hace 9 meses la Nueva EPS no le ha entregado el tratamiento necesario para que el trasplante le siga funcionando.

Mabely Torres, tía del pequeño de 9 años, habló con Blu Radio y pidió la ayuda urgente para que los medicamentos le sean entregados a su sobrino y que así su vida continúe con normalidad.

"Nueva EPS le está negando el tacrolimus XL, que se toma 4 miligramos diarios, y el mycofenolatos, que se toma 500 miligramos diarios. El niño sin estos medicamentos no puede vivir, nos está tocando comprarlos. No tenemos el dinero para seguirle comprando los medicamentos al niño, porque mensualmente están costando millón quinientos", aseguró.



Nueva EPS Foto: Nueva EPS

Lo que relató Mabely es que a pesar de los reiterados intentos, ninguna farmacia les hace la entrega del tratamiento, por lo que el pedido que se ha vuelto reiterado es para que la Nueva EPS, “se ponga la mano en el corazón” y le ayuden al pequeño Tomás.

La familia del menor de edad también advierte que los constantes trámites para intentar que les den el medicamento a parte de tedioso, les ha costado tiempo y dinero debido a que viven en zona apartada del departamento de Antioquia, por lo que piden la ayuda de las autoridades.