Fico habla sobre prohibición de consumo de drogas en espacios públicos en Medellín: “no es capricho”

A diferencia de una política flexible sugerida por el Gobierno Nacional frente al consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos en las ciudades , el alcalde Federico Gutiérrez reiteró claras prohibiciones para estas conductas en Medellín y este jueves quedará reglamentado el decreto que prohíbe el consumo de estupefacientes en espacios públicos.

La facultad otorgada a los mandatarios de cada una de las ciudades del país, para que definan regulaciones en materia de consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, ha generado polémica, especialmente, en ciudades como Medellín, donde el alcalde Federico Gutiérrez ha mostrado una clara postura contraria a las sugerencias que desde el Gobierno Nacional se han lanzado.

Y es que luego de que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, asegurara que el trabajo de los alcaldes no se debe enfocar en la prohibición, sino en encontrar restricciones que no vulneren los derechos de quienes consumen y quienes no, el mandatario de la capital antioqueña reiteró que habrá zonas de la ciudad donde habrá órdenes claras a la fuerza pública para evitar la interacción con estas sustancias, especialmente, pensando en la integridad de niños, niñas y adolescentes.

“Cuidar a nuestros niños, niñas y jóvenes en parques, escuelas y escenarios deportivos, esa es la prioridad y le pediremos por supuesto una acción muy clara también a la Policía en ese sentido”, afirmó.

Sobre quienes han cuestionado su visión frente al abordaje de estos fenómenos, Gutiérrez remarcó que “no se basa en caprichos” y que quienes quieren consumir este tipo de sustancia lo hagan alejados de menores de edad.

“Algunos lo mirarán como algo autoritario, de autoritario nada, que la gente viva tranquila y que que quien quiera hacer eso lo haga en otro espacios donde no afecta a nuestros niños que, en últimas, es dar cumplimiento también una decisión de la Corte eso no es un capricho”, resaltó el mandatario local.

Aunque el decreto que reglamenta las medidas para estas situaciones en Medellín ya está firmado por el alcalde Gutiérrez, solo hasta la mañana de este jueves se conocerán sus detalles por parte del mismo alcalde, luego de ser socializadas con la Policía, encargada de hacer cumplir estas disposiciones.

