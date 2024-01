Presidente, no castigue a Medellín y Antioquia: Federico Gutiérrez durante su posesión como alcalde

Con la presencia de su nuevo gabinete, los nuevos concejales de la ciudad, líderes gremiales y grandes empresarios antioqueños, Federico Gutiérrez realizó su juramento como nuevo alcalde de Medellín en frente del Museo de Antioquia.

Para Fico, ese lugar fue escogido como un homenaje al maestro Botero y a su voluntad de que el museo a cielo abierto más grande que existe, sea completamente público, por ello decidió deshacerse de lo que su predecesor, Daniel Quintero, llamó un “abrazo”.

"Hoy estamos aquí, derribando muros y barreras; a partir de hoy este espacio se vuelve a integrar al espacio público de la ciudad y algo muy importante, llegamos a unir, no a segregar ni a dividir y no llegamos a esconder problemas", dijo el nuevo alcalde de Medellín.

El nuevo alcalde insistió que desde allí se empezará a recuperar la ciudad no solo a nivel de seguridad, sino también a nivel social, teniendo en cuenta las grandes problemáticas que rodean la Plaza: prostitución, mendicidad, habitancia en calle, entre otros.

Publicidad

Y fue precisamente en el tema de seguridad donde más insistió en que debe haber un diálogo con el Gobierno Nacional alrededor de la propuesta de Paz Total y el proceso de negociación con las bandas criminales en a cárcel de Itagüí.

"Si existe un marco jurídico que le permita al Gobierno Nacional lograr un acuerdo con las estructuras criminales o un sometimiento, una política de sometimiento con esas estructuras criminales, que lo hagan de cara a la ciudadanía", expresó Fico.

Pidió a las estructuras criminales demostrar con actos como la liberación de todos los menores de edad reclutados y el cese de actividades ilícitas, su verdadera voluntad de paz.

Publicidad

Además, aseguró que si se comprometen a dejar ir a los niños y jóvenes, él se encargará de que no les falten oportunidades de estudio y generación de ingresos.

Fico también aprovechó el momento para enviar un duro mensaje al presidente Gustavo Petro, a quien invitó a su posesión; le pidió no castigar a los paisas por representar la oposición a su mandato.

"Presidente Petro, no nos castigue por representar la oposición política en Colombia, no castigue a Medellín y Antioquia por representar unos ideales diferentes a los suyos, demuestre grandeza y le pedimos que mire a Antioquia con cariño y no con desdén como lo viene mirando", puntualizó Gutiérrez.

Finalmente, anunció que trabajará de la mano con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón para sacar adelante los proyectos más grandes de la ciudad que incluyen a EPM, sus filiales en el país e Hidroituango, entre otros.