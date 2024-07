Fico niega que disminución de homicidios en Medellín responda a voluntad de grupos criminales

Organismos de seguridad en Medellín presentaron un balance frente a la operatividad y cifras alcanzadas durante los seis primeros meses del año.

Entre las conclusiones más importantes está la disminución en casi todos los delitos de alto impacto, especialmente el homicidio que, con respecto al mismo periodo del año anterior, se redujo hasta en 23% con 39 casos menos.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta cifras son alentadoras de cara al futuro, pues este año tiene la tasa más baja proyectada de este delito en los últimos 40 años.

Sin embargo, el mandatario cuestionó que este tipo de resultados se deban a la voluntad de paz de estructuras criminales con participación en la mesa de diálogos de paz urbana en la cárcel.

Nuevamente Gutiérrez cerró la posibilidad de acercamientos con esa instancia de la que participa el Gobierno nacional y afirmó que gran parte de los delitos que combaten las autoridades provienen de estas estructuras que siguen sin mostrar voluntad de paz.

"Frente a algunos mensajes que por ahí me han mandado en redes sociales y que mandan con abogados y que mandan con tanta gente: yo no negocio con estructuras criminales, yo combato a las estructuras criminales y me responsabilidad como alcalde es seguir atacando estas estructuras criminales para que la gente viva tranquila. Dejen el cinismo y dejen vivir a la gente en paz", declaró.

El alcalde de la capital antioqueña fue enfático en las labores que desarrollan para hacer frente a otros delitos que en la percepción ciudadana generan preocupación como el hurto y que ha tenido una disminución de hasta el 24%.

La articulación de entre las entidades, la presencia en lugares clave de la ciudad y la ofensiva contra estructuras criminales, especialmente sus rentas, hacen parte de las acciones anunciadas por Gutiérrez para continuar en esta línea.