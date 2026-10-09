Fiscalía identifica a 5 personas por cobro de $1.600 millones con cheques de Bomberos de Itagüí

Un total de cinco personas, de un número importante que fue descartado, se identificó que recibieron cheques por más de $1.500 millones en caso de corrupción en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá- Bomberos Itagüí y por el Miguel Quintero está en medida de aseguramiento en su domicilio.

Germán Osorio, el conductor del cuerpo de bomberos de Itagüí, no fue el único que recibió cheques en medio del entramado de presunta corrupción investigado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Publicidad

Los movimientos bancarios expuestos durante las audiencias, y el informe elaborado por la unidad anticorrupción de la Fiscalía, también registran pagos a otras cuatro personas por más de $630 millones.

El listado relaciona a Osorio como el principal receptor individual, con 48 cheques por $944.394.757. Le siguen Juan Cardona (extesorero condenado a 19 meses de prisión), con 12 cheques por $225 millones; Amparo Quintero, con 12 por $193.670.000; Elkin González (exsubcomandante del organismo de rescate), con 19 por $163.729.222, y Wilder Jaramillo (particular), con dos cheques por $100 millones.

Publicidad

En total, estos cinco destinatarios aparecen relacionados con 93 cheques por cerca de $1.627 millones, de acuerdo con las cifras de la tabla presentada en la investigación, que sacaron por ventanilla los dineros en efectivo y no por cuentas de cobro.

Publicidad

Según la fiscal 40 para delitos contra la administración pública, Magda Ramírez, los 48 cheques cobrados por Osorio fueron girados con cargo a cuentas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, sin cuentas de cobro que justificaran esos pagos.

El testigo manifestó que realizaba los cobros por instrucción del entonces comandante del organismo de socorro, Misael Cadavid, y que desconocía a qué correspondía el dinero.

“Una vez ingresada cada pago al área metropolitana al Valle de Aburrá a la cuenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, el monto equivalente al 15% se extraía en efectivo mediante cheques girados por cifras cerradas, en gran parte por valores de 50 millones de pesos a nombre de varias personas, entre estas al señor Germán Osorio, quien era conductor y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí”, relató en audiencia.

Publicidad

La Fiscalía también expuso que Osorio admitió, en una declaración jurada del 11 de agosto de 2026, haber cobrado los cheques en efectivo. Las entregas, según el material presentado, se realizaban después de que el Área Metropolitana pagaba al cuerpo de bomberos y culminaba el proceso de extracción del dinero.

En el mismo caso, el ente acusador señaló al hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, Miguel Quintero Calle, como presunto articulador del direccionamiento de contratos, lo que motivó una medida de aseguramiento en su contra, la cual está cumpliendo en su finca del municipio de Copacabana.

Publicidad

La Fiscalía estima que habría recibido $1.654 millones, correspondientes al 15 % pactado sobre los pagos, mientras que Sebastián Ortega y Álvaro Villada presuntamente habrían recibido en conjunto $827 millones por su participación en el esquema.