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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Fuerte aguacero con granizo afectó más de 40 viviendas en Santa Rosa de Osos, Antioquia

Fuerte aguacero con granizo afectó más de 40 viviendas en Santa Rosa de Osos, Antioquia

En el Oriente antioqueño también hubo lluvias que inundaron varias vías en El Carmen de Viboral.

Lluvias en Santa Rosa de Osos.
Lluvias en Santa Rosa de Osos.
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Las precipitaciones acompañadas de granizo y vientos intensos causaron múltiples afectaciones en Santa Rosa de Osos como, por ejemplo, inundaciones en cerca de seis barrios, daños en viviendas y dificultades para evacuar el agua por el sistema de alcantarillado.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, alrededor de 40 viviendas resultaron afectadas aunque los habitantes del municipio del Norte antioqueño aseguran que la cifra podría superar los 100 inmuebles inundados.

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Edil Martinez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Osos, indicó que se recibieron varias llamadas de emergencia como daños en los cielos falsos de algunas viviendas.

"Donde mucha parte de la estructura del alcantarillado municipal, pues, colapsó como tal y no podía evacuar la cantidad de agua que corría por nuestras calles. Sí se presentaron algunos colapsos ante todo de los cielos falsos de las viviendas", manifestó el funcionario.

Uno de los lugares afectados fue el asilo de adultos mayores del municipio, cuya cubierta sufrió daños y, además, en el convento de las Hermnas Teresitas hubo una emergencia eléctrica, luego del ingreso de agua a una caja de circuitos.

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Sin embargo, no fue en la única subregión del departamento en la que llovió con fuerza, puesto que en el municipio de El Carmen de Viboral también se reportaron algunas inundaciones en vías, debido a las precipitaciones que hicieron colapsar la movilidad en esta zona del Oriente antioqueño.

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