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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mujer habría sido asesinada por su expareja en Apartadó; buscan al sospechoso

Mujer habría sido asesinada por su expareja en Apartadó; buscan al sospechoso

Autoridades están tras la pista del supuesto homicida que tenía orden de alejamiento por presunto acoso contra la víctima.

Levantamiento de cadáver.
Levantamiento de cadáver.
Foto: AFP.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

El Urabá antioqueño está de luto, luego de conocer la muerte de Leidys Edith Montiel, quien fue atacada con arma blanca en el corregimiento El Reposo, al parecer, por su expareja sentimental, a quien tenía con una orden de alejamiento.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la mujer había denunciado meses atrás a su expareja por presunto acoso, sin embargo, habitantes del sector aseguraron que el hombre, incluso, habría intentado ingresar por la fuerza a su vivienda.

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Según los testimonios recopilados por las autoridades, la mujer estaba camino a su trabajo cuando el hombre la logró agredir, situación que habría sido presenciada por uno de los hijos de Montiel que inmediatamente pidió la ayuda de la comunidad.

El reporte médico deja en evidencia que la mujer recibió heridas, principalmente en el cuello, y fue trasladada de urgencia a una clínica del Urabá antioqueño. Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció, debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el presunto agresor huyó del lugar.

Por ahora, la Policía Urabá en ayuda de otras autoridades están tras la pista del hombre que habría asesinado a Montiel y que por sus antecedentes, incluso de retener contra su voluntad a uno de los hijos de la mujer, es el principal sospechoso de este presunto feminicidio.

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Hay que mencionar que no es la primera mujer asesinada esta semana en el departamento de Antioquia, ya que hace unos días en el municipio de Hispania, Alejandra Zapata falleció luego de ser atacada con un arma de fuego en su vivienda en la zona rural del Suroeste antioqueño

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