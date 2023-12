Gerente de Hospital General de Medellín culpó al Gobierno Petro por crisis financiera en la entidad

Ante la crisis financiera que se ha denunciado en el Hospital General de Medellín, su gerente, Mario Fernando Córdoba, envió una carta al superintendente nacional de salud, Ulahy Beltrán, solicitando su mediación para el desembolso de recursos por parte de las EPS que han provocado en esta institución un déficit para cerrar el 2023 superior a los 67.000 millones de pesos.

Según Córdoba, las deudas de esas entidades son el origen de las dificultades que han denunciado profesionales del hospital. A la fecha, de acuerdo con el directivo, ya están al día con los salarios de todo el personal, excepto con 182 especialistas por prestación de servicios con los cuales persisten obligaciones por casi 2.000 millones de pesos.

"Si nuestros utilizadores de servicio, las aseguradoras, nuestros principales pagadores no le pagan a la red, nos llevan a esta situación, a la compresión de servicios. Nosotros hemos comprimido nuestra oferta adecuándola a las razones necesarias del costo", explicó el directivo.

La EPS que registra mayores pasivos para con el centro de atención se trata de Savia Salud, entidad de carácter mixto intervenida por el Gobierno nacional a través de la Supersalud con 87.500 millones de pesos, 50 mil millones de ellos adquiridos tras la medida anunciada desde el mes de julio.

Córdoba aseguró que como hospital netamente de naturaleza pública tendrán que seguir operando, pero que algunos servicios como pediatría, cuidados intensivos y urgencias básicas se han comprimido hasta en un 5 %.

"El Gobierno tiene que fortalecer estas instituciones, no solamente el Hospital General. Si la EPS no están girando lo que les corresponde porque tienen déficit o porque no les alcanza la UPC, pues tendrá que ser el Gobierno quien entre a solventar estas situaciones tan delicadas", recalcó Córdoba.

Frente a señalamientos que ha recibido frente a su gestión, incluso por parte del alcalde electo de Medellín Federico Gutiérrez, el gerente Córdoba lo invitó a que se enterara de primera mano de la situación del centro de atención donde reiteró que no han existido irregularidades en su manejo, ni siquiera halladas por parte de entes de control.

