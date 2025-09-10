Gobernación de Antioquia derribó dos viviendas que eran foco de inseguridad en Yarumal

La Gobernación de Antioquia derribó dos viviendas que eran foco de inseguridad en el municipio de Yarumal. A la fecha, las autoridades en el departamento han identificado y destruido 31 puntos determinados como centros de violencia y venta de estupefacientes.

Recientemente, diferentes autoridades en Antioquia se reunieron en el municipio de Yarumal para continuar realizando la demolición de focos de seguridad que son detectados por la Policía Nacional y que, posteriormente, son destruidos para evitar que se conviertan en un acopio de delitos como la extorsión, el hurto o el tráfico de estupefacientes.

Según destacaron las autoridades, el primer lugar derribado fue una vivienda ubicada en el sector Betania - Troncal de Occidente, la cual, según el informe de Policía, era utilizada para el consumo de estupefacientes y el almacenamiento de elementos robados.

#Video La @GobAntioquia derribó dos viviendas que eran foco de inseguridad en el municipio de @AlcaldiaYarumal. A la fecha las autoridades en el departamento han identificado y destruido 31 casas de vicio. #MañanasBlu Informa: @AlfonsoCrcamo1 @AndresJRendonC @Policiantioquia pic.twitter.com/3rOuYxhrVV — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 10, 2025

El otro inmueble, situado en el barrio San Carlos y abandonado hace cerca de 15 años, era utilizado por los habitantes en condición de calle y otras personas para el consumo y venta de estupefacientes. Además, este lugar servía como escondite para los delincuentes, quienes aprovechaban el lugar para robar a los transeúntes.

El alcalde de Yarumal, Cristian Céspedes, reconoció que el trabajo de las autoridades ha permitido que en el municipio haya una reducción en homicidios y extorsión en lo que va del 2025.

“Hoy tenemos un municipio un poco más seguro y seguimos trabajando para que eso se mantenga en el tiempo y nuestra comunidad pueda gozar de tranquilidad. Nos había reportado la comunidad la necesidad de atender lo que ocurría en esta vivienda y en este sector donde se nos han presentado múltiples homicidios en el pasado, incluso el último fue hace algunas eh semanas aquí eh muy cerca”, afirmó.

Publicidad

Por su parte, desde la Gobernación de Antioquia indicaron que a la fecha se han hecho 31 demoliciones de focos de inseguridad en diferentes subregiones del departamento, pero que se tiene la meta de llegar hasta 100 operativos antes de que se acabe el mandato de Andrés Julián Rendón.

Por último, las autoridades departamentales confirmaron que próximamente se harán los derribamientos de viviendas en los municipios de La Estrella, Copacabana, Abejorral y Guarne.