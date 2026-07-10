Gobernación de Antioquia presentará 5 iniciativas a Abelardo de la Espriella, ¿cuáles son?

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostró este viernes un paquete de cinco iniciativas que, a su juicio, podrían convertirse en las primeras “victorias tempranas” del Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Las propuestas buscan fortalecer la seguridad, impulsar la infraestructura, promover la autonomía regional, garantizar la estabilidad energética y avanzar en políticas para las mujeres, sin requerir recursos adicionales del Gobierno nacional.

Durante la presentación, el mandatario departamental sostuvo que el nuevo Gobierno nacional recibirá un panorama fiscal complejo, por lo que planteó reformas enfocadas en eliminar barreras administrativas y otorgar mayor capacidad de decisión a las regiones.

En materia de seguridad, la principal propuesta consiste en la creación de la denominada “Operación Cazador Antioquia” una estrategia liderada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional para neutralizar a 19 cabecillas considerados objetivos de alto valor que pertenecen a estructuras como el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo.



"Una operación cazador para Antioquia. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo élite interinstitucional que recoja lo mejor de instituciones para combatir el crimen, como han sido los gaulas, para ir tras los objetivos de alto valor", aseguró el mandatario.

En infraestructura, el mandatario pidió al nuevo Gobierno nacional agilizar los avales necesarios para reactivar el Ferrocarril de Antioquia, incluyendo la entrega de corredores férreos por parte del Invías y las autorizaciones para intervenir el Túnel de La Quiebra.

Otra de las propuestas busca reformar el modelo de distribución de recursos para que los departamentos administren directamente parte de los ingresos provenientes del impuesto de renta, fortaleciendo la autonomía fiscal de las regiones.

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Finalmente, el gobernador propuso la creación de una “Mesa Antiapagón”, liderada por el Ministerio de Minas, para coordinar acciones que permitan garantizar la seguridad energética del país, incluyendo el fortalecimiento de los embalses, la aceleración de nuevos proyectos de generación y el respaldo a Hidroituango.