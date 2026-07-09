Luquegi Gil se posesiona como nuevo rector de la Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia inició una nueva etapa con la posesión oficial de Luquegi Gil Neira como rector para el periodo 2026 - 2029. El abogado y magíster en Derecho asumió el cargo este jueves, luego de haber sido elegido por el Consejo Superior Universitario.

Gil llega a la rectoría de la institución con el respaldo obtenido durante el proceso de consulta universitaria, en el que fue el candidato más votado por estudiantes, profesores y egresados, antes de ser designado oficialmente por el Consejo Superior.

Su plan de gobierno, denominado “Cuidar-Transformar-Trascender”, plantea como ejes centrales el fortalecimiento académico, la recuperación de la confianza institucional y la sostenibilidad de la universidad.

Retos

Entre los principales retos del nuevo rector está superar el déficit estructural que afecta a la institución y, a esto se suma la necesidad de consolidar la estabilidad administrativa, luego de varios meses en los que la Universidad de Antioquia estuvo bajo medidas de vigilancia especial del Ministerio de Educación.

Sobre las tareas que tendrá Gil, hay que mencionar que el rector ya había indicado que buscará fortalecer la presencia de la Universidad de Antioquia en las regiones, ampliar las oportunidades de acceso para nuevos estudiantes y mantener el liderazgo de la institución en investigación.

Durante su posesión, la comunidad universitaria manifestó su expectativa frente al inicio de esta nueva administración, que tendrá el objetivo de conducir a la institución hacia una mejor situación financiera que ha sido el dolor de cabeza frecuente en los últimos años.